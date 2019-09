“Responsável e sustentável”: Hovione premiada na Irlanda

“Práticas comerciais responsáveis e sustentáveis” valeram à farmacêutica portuguesa Hovione uma distinção de Business Working Responsibly, o principal standard independente na área da sustentabilidade das empresas na Irlanda, auditado pela National Standards Authority of Ireland (NSAI).

A completar neste ao 60 anos de vida, a multinacional químico-farmacêutica portuguesa que conta com uma fábrica em Cork desde 2009, onde trabalham 200 pessoas, investiga e desenvolve novos processos químicos e produz princípios ativos para a indústria farmacêutica mundial.

Com uma validade de três anos, a certificação agora recebida dá acesso ao Grupo de Líderes em Sustentabilidade, uma colaboração entre os CEO de algumas das maiores organizações da Irlanda, onde são discutidos os desafios sociais, económicos e ambientais prementes no país, na Europa e no mundo.

“O processo de certificação avalia as práticas comerciais responsáveis e sustentáveis com base nas políticas, práticas e desempenho da empresa em cinco pilares (governança, mercado, local de trabalho, ambiente e comunidade, que abrangem 22 indicadores, incluindo o engagment com os recursos humanos, qualidade dos produtos e serviços, emissões de carbono, adaptação às mudanças climáticas e envolvimento da comunidade)”, explica a empresa.

Com sede em Loures, a Hovione emprega 1700 pessoas em todo o mundo, das quais 1130 em Portugal e 200 na fábrica de Cork, que a empresa portuguesa comprou à Pfizer.