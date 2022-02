Resposta às sanções: Banco central da Rússia duplica taxa de juro

Russos têm de enfrentar forte depreciação do russo face às principais moedas mundiais. © EPA/MAXIM SHIPENKOV

O banco central da Rússia decidiu mais do que duplicar a taxa de juro, de 9,5% para 20%. A "mudança das condições externas" à economia local é a justificação apontada para esta medida, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Esta é a resposta do banco central russo ao novo pacote de sanções anunciado no último fim de semana pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, que passou, por exemplo, pela retirada de sete bancos russos do sistema internacional de pagamentos Swift.

A moeda russa, por conta dessas medidas, afundou mais de 20% nesta madrugada face ao dólar, para 105 rublos por cada dólar.