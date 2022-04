Respostas imediatas à subida da energia fora do programa do governo

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva intervém no briefing da reunião do Conselho de Ministros, esta tarde após a reunião do conselho de ministros no Palácio da Ajuda em Lisboa, 17 de fevereiro de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O programa do governo não antecipa de que forma o governo pretende acudir a empresas e famílias no contexto da atual crise energética e alastrar das subidas das preços, aprofundados com a guerra na Ucrânia, com o executivo a remeter para a proposta de Orçamento do Estado para 2022, a conhecer brevemente.

"Não faria sentido estar aqui a detalhar medidas que dentro de uma semana podem estar alteradas e que ainda estão em negociação", defendeu esta sexta-feira a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, na apresentação das linhas gerais do programa que foi hoje entregue ao parlamento.

Segundo a governante, o documento para a legislatura, que prometia ajustamentos em virtude do impacto da invasão russa da Ucrânia, tem natureza "estrutural", a pensar em soluções de longo prazo para a segurança energética nacional, e "dificilmente tem capacidade" para responder aos problemas imediatas.

O documento remete, afinal, para "um pacote integrado de medidas que tenha em conta a preservação da capacidade produtiva do país, a ajuda às empresas com dificuldades de tesouraria e às famílias e a defesa contra os aumentos exponenciais do preço da energia e dos bens alimentares".

Mas, estas medidas só deverão ser conhecidas depois da apreciação do programa de governo. "Necessariamente, o Orçamento do Estado para 2022 terá de incluir o orçamento para essas respostas", referiu Mariana Vieira da Silva.

De resto, defendeu, "quase não tivemos uma semana em que não tenham sido apresentados apoios". Será esse o ritmo a esperar também daqui para a frente, indicou.

Em discussão, a nível europeu, mantém-se a possibilidade de redução de IVA nos bens energéticos, com o governo a assumir a intenção, até aqui, de reduzir o IVA dos combustíveis.

Entretanto, a Concorrência europeia autorizou já ajudas diretas às empresas de maior consumo energético e outras afetadas pela guerra, assim como a abertura de novas linhas de crédito com o mesmo fim.

A Comissão Europeia está ainda a apreciar uma proposta apresentada por Portugal e por Espanha para fixar um teto aos preços do gás natural utilizado na produção de eletricidade.