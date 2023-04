Ressaca da inflação. Portugal terá em 2023 segunda maior travagem económica da zona euro

WASHINGTON, DC - APRIL 11: International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva (R) speaks at a Bretton Woods Committee discussion with economist John Lipsky at the annual spring meetings of the World Bank and the IMF at IMF headquarters on April 11, 2023 in Washington, DC. This year's meetings, which come amid high inflation, slowing global growth and concern over the banking sector after the dramatic collapse of Silicon Valley Bank, run through April 16. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) © Getty Images via AFP

A economia portuguesa deverá registar a segunda maior travagem económica da zona euro, isto em termos reais (já descontando a inflação), segundo cálculos do Dinheiro Vivo (DV) a partir das novas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas ontem (terça-feira, 11).

Em plena ressaca inflacionista e a sofrer diretamente com a subida agressiva das taxas de juro, a economia portuguesa deve crescer apenas 1% este ano, menos 5,7 pontos percentuais face a 2022 (crescimento recorde de 6,7% propulsionado por uma inflação harmonizada, também ela máxima, na ordem dos 8,1%), mostra o novo panorama do FMI (World Economic Outlook).

A travagem de Portugal só será superada pela da Irlanda (que baixa de um crescimento de 12% em 2022 para menos de metade, cerca de 5,6% este ano), indica a entidade de Kristalina Georgieva.

Além disso, Portugal, que até aparecer esta nova crise inflacionista e energética conseguiu conservar níveis de desemprego relativamente baixos e estáveis, também deve incorrer num agravamento deste indicador, devendo registar a quinta maior subida da taxa de desemprego no conjunto dos 20 países da área da moeda única. Meio ponto percentual ou mais.

A previsão do FMI é que a incidência do número de pessoas sem trabalho em Portugal suba de 6% da população ativa em 2022 para 6,6% este ano.

O país também deverá ter um dos alívios mais ténues na inflação, segundo contas a partir da nova base de dados do outlook.

Depois de uma subida geral de preços de 8,1% no ano passado, a média prevista para a inflação portuguesa alivia para 5,7%.

Todos os países do euro devem conseguir um alívio na pressão inflacionista este ano, mas Portugal terá o quinto recuo mais ténue na alta dos preços. Pior só em Malta, Áustria, França e Finlândia, mostram as contas do DV a partir da mesma fonte do FMI.

Seja como for, em 2023, a previsão de inflação em Portugal foi revista em alta de 4,7% (outubro) para os referidos 5,7%, agora.

Quanto à economia real, esta deve crescer um pouco mais do que se pensava há seis meses (0,7% no outlook de outubro), mas o desemprego será ligeiramente mais elevado (6,6% da população ativa em vez de 6,5% há seis meses).

FMI versus Banco de Portugal

O cenário do FMI é pior no crescimento do que disse há escassas semanas o Banco de Portugal, que aponta para um avanço de 1,8% da economia portuguesa este ano.

Na inflação está mais ou menos em linha com a projeção da entidade (BdP) governada por Mário Centeno (5,5% em 2023, valor avançado no boletim económico no final do mês passado).

Em todo o caso, assumindo as contas do FMI, mesmo com o forte abrandamento em curso, Portugal ainda deve crescer um pouco mais rápido do que a zona euro, que só avança 0,8%, este ano.

A inflação portuguesa persiste em níveis bastante elevados, quatro décimas acima do prognóstico para a zona euro (5,3%).

Previsões piores do que as de Medina

Comparando com as previsões do governo português (Ministério das Finanças, no OE2023 - Orçamento do Estado para 2023, feito em outubro), as previsões do FMI são mais desfavoráveis.

A tutela do ministro Fernando Medina baseou o OE deste ano num crescimento real de 1,3%, numa inflação de 4% e conta que a taxa de desemprego até caia de 6% em 2022 para 5,6% em 2023.

Estes três indicadores comparam com os do FMI, os já referidos 1% de crescimento, 5,7% de inflação e 7% de taxa de desemprego, em 2023.

Portugal cresce pouco num panorama em que alguns dos seus principais parceiros económicos se debatem já com uma recessão ou estagnação ao fundo do túnel.

A Alemanha, a maior economia da Europa continental, deve sofrer uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, caindo 0,1%. França avança apenas 0,7%. Espanha cresce à volta de 1,5%.

A situação de Portugal, bem como da maioria das economias europeias, faz-se num ambiente de "incerteza elevada", com taxas de juro a subir ainda mais, limitando o crédito para investimento, seja de empresas ou de famílias (casas e consumo, por exemplo).

O FMI considera que o caminho de 2023 vai ser "cada vez mais acidentado", "pedregoso".

"A recente instabilidade bancária recorda-nos, no entanto, que a situação continua frágil. Mais uma vez, os riscos de queda na atividade dominam e o nevoeiro em torno das perspetivas económicas mundiais tornou-se mais denso", observou Pierre-Olivier Gourinchas, o economista-chefe do FMI, na apresentação do outlook.

"A recuperação gradual da economia global, tanto da pandemia como da invasão russa da Ucrânia, continua" e "a economia chinesa está a reabrir e a recuperar fortemente", congratula-se o dirigente.

Apertar o cinto orçamental para ajudar o banco central

Mesmo neste cenário, o FMI sugere aos governos que comecem a apertar nas contas (menos despesa e/ou mais receita, se for o caso) porque, acelerando a consolidação das contas públicas, "isso ajuda a arrefecer a atividade".

"Uma política orçamental mais restritiva apoia a política monetária, permitindo que as taxas de juro reais regressem mais rapidamente a um nível mais baixo" num contexto de inflação muito elevada.

"A consolidação orçamental, se for desenhada de forma adequada, ajudará também a reconstruir as almofadas muito necessárias e a reforçar a estabilidade financeira", acrescenta o Fundo.

Além disso, observa que é preciso "normalizar a política orçamental, uma vez que défices e dívidas persistem acima dos níveis pré-pandémicos, os esforços de consolidação terão de ser reforçados em 2023", insiste o FMI.