Ressurgimento económico do setor dos serviços impulsiona atividade da zona euro

A atividade da zona euro voltou a avançar em março e subiu para o nível mais alto em dez meses, devido principalmente ao "ressurgimento económico" do setor dos serviços, à moderação das pressões inflacionistas e ao crescimento do emprego.

O índice 'flash' PMI (Purchasing Managers' Index) composto da atividade total na zona euro da S&P Global, que inclui agora o IHS Markit, publicado hoje, situou-se em 54,1 pontos em março, dois pontos acima dos 52 de fevereiro e acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.

Por atividades, o índice 'flash' PMI da atividade comercial do setor dos serviços atingiu 55,6 pontos, o mais alto dos últimos dez meses, e compensou as quedas no índice de produção do setor transformador (49,9 pontos, o mais baixo dos últimos dois meses) e do setor transformador (47,1 pontos, o mais baixo dos últimos quatro meses).

Este é o quinto aumento consecutivo do índice composto da atividade da zona euro e o terceiro acima dos 50 pontos.

Num comunicado, a S&P Global diz que o crescimento económico de março é uma "indicação" de que a economia está "em recuperação", depois de ter caído na última parte de 2022, e que a confiança empresarial sobre as perspetivas permanece "resiliente" apesar das "preocupações" causadas pelas tensões do setor bancário e pelos crescentes custos dos empréstimos.

"A economia da zona euro está a mostrar novos sinais de vida à medida que caminhamos para a primavera", diz o economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

De acordo com Williamson, os resultados do inquérito equivalem a um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,3% no primeiro trimestre, acelerando para uma taxa equivalente a 0,5% só no mês de março.

No que respeita à criação de emprego, a criação de emprego acelerou para um pico de nove meses, com o ritmo de criação de emprego a aumentar mais no setor dos serviços.

Tal como nos meses anteriores, o crescimento foi impulsionado pelo setor dos serviços, cujo crescimento mês a mês foi o mais forte desde maio do ano passado.

Destaca a retoma do crescimento dos serviços financeiros, onde se verificou uma "reviravolta notável" na atividade imobiliária em relação ao final de 2022, apesar das recentes preocupações quanto à estabilidade do setor bancário e ao aumento das taxas de juro.

O comunicado destaca igualmente a recuperação da atividade dos serviços aos consumidores, especialmente em viagens e turismo, bem como o crescimento dos serviços industriais, das tecnologias da informação e dos cuidados de saúde.

"O crescimento tem vindo a recuperar face aos mínimos do final de 2022, à medida que os receios de recessão e as preocupações com o mercado energético se atenuam, as pressões inflacionistas diminuem e os atrasos sem precedentes nas cadeias de abastecimento (...) são substituídos por melhorias recordes nos prazos de entrega dos fornecedores", resume Williamson.

No que diz respeito à produção industrial, a perspetiva de "falta de brilho" representa uma melhoria em relação aos "declínios dramáticos" no segundo trimestre do ano passado.

A S&P Global observa que a aceleração do crescimento tem sido alimentada por um aumento de novas encomendas, embora isto se limite ao setor dos serviços e se espere que continue, uma vez que a produção industrial está a ser mantida em baixa pelas encomendas recebidas anteriormente, o que "cria riscos de queda para a produção futura".

"O crescimento é muito desigual, impulsionado quase exclusivamente pelo setor dos serviços, enquanto a indústria transformadora está praticamente estagnada e a lutar para manter os níveis de produção face à queda da procura", diz Williamson.

Embora o relatório responsabilize o melhor desempenho da atividade pela "moderação" das pressões inflacionistas, a taxa de aumento dos preços de bens e serviços permanece "superior à observada na história do inquérito antes da pandemia".

Para o economista-chefe da S&P Global, a persistência de pressões inflacionistas, alimentadas pelo setor dos serviços e pelo aumento dos custos salariais, "causará preocupação aos decisores da política monetária, e sugere que poderão ser necessárias mais ações para reduzir a inflação para os níveis esperados".