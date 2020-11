Restauração e Alojamento "a caminho do colapso". Medidas "absolutamente insuficientes"

Lisboa, 20/2/2020 - Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) antes de uma entrevista, esta manhã nos estúdios TSF. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A AHRESP não tem dúvidas. Com o sector da restauração e do alojamento "a caminho do colapso", as medidas de apoio às micro empresas e PME anunciadas esta semana pelo Executivo são "absolutamente insuficientes", reagiu a associação em comunicado. O inquérito de outubro realizado pela AHRESP junto dos associados revela que 41% das empresas de restauração e 19% das de alojamento têm Intenção de avançar com insolvência.

O Governo anunciou na passada quinta-feira medidas de apoio às micro empresas e PME para a segunda vaga da pandemia. Com um valor total de 1550 milhões de euros, está previsto um programa de subsídios a fundo perdido e ainda a criação de novas linhas de crédito.

"São absolutamente insuficientes. A grave crise económica e financeira que assola as empresas da restauração e bebidas e do alojamento turístico exige a implementação de medidas excecionais que garantam a sua sobrevivência e a manutenção dos postos de trabalho", diz a AHRESP.

"Estes novos apoios acolhem o princípio da concessão de verbas a fundo perdido, que há muito vinha sendo reclamado pela nossa Associação, mas ficam muito aquém das medidas recentemente propostas ao Governo através do Programa de Emergência da AHRESP", continua.

As medidas contidas no Programa de Emergência apresentado pela associação - que passam, por exemplo, pela aplicação temporária da taxa reduzida de IVA aos serviços de alimentação e bebidas, moratórias fiscais e contributivas e sobre as rendas, ou apoios específicos à animação noturna - são, dizem, "absolutamente fundamentais para as empresas das atividades económicas mais afetadas pela crise pandémica, longa e ainda sem fim à vista, de forma a evitar insolvências em massa e despedimentos coletivos."

Em outubro, o inquérito feito pela AHRESP junto dos associados dava conta de que a restauração apresentava quebras de 60% na sua faturação, com o alojamento a registar recuos de 90%; cerca de metade (47%) das empresas de restauração e 27% das de alojamento já tinham efetuado despedimentos desde o início da pandemia, havendo uma fatia significativa que admitia pedir a insolvência: 41% das empresas de restauração e 19% das empresas de alojamento.

"É vital capitalizar as empresas, é vital dinamizar o consumo, é vital garantir os postos de trabalho. Quando a pandemia terminar, e a retoma se iniciar, é determinante ter empresas de portas abertas com os seus profissionais qualificados, para que possamos continuar a ver Portugal reconhecido como o melhor destino turístico do mundo", referem.

Recentemente, o sector de eventos também classificou de insuficientes medidas de apoio ao sector, que se viu, ainda mais limitado na sua atuação, com a redução do número máximo de pessoas (para 5) nos eventos corporativos.