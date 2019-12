“Restauração é um negócio muito difícil. Em Portugal fasquia está muito alta”

Chegou a Portugal com 18 anos, com o pai, embaixador da Bulgária em Lisboa e, apesar de ter vindo contrariado, por cá ficou, mesmo depois do regresso dos progenitores ao país de origem. Zahari Markov Estudou Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mas acabou por não seguir a carreira diplomática, pois o espírito empreendedor falou mais alto.

Casou com uma portuguesa e transformou, em 2005, a loja de móveis dos sogros, nos Olivais, numa cadeia de venda de colchões que se espalhou pelo país, a ColchãoNet. Em 13 anos tinha 24 lojas em Portugal e faturava 7,5 milhões de euros. No ano passado vendeu este negócio ao grupo Aquinos, uma “proposta irrecusável”, diz o empresário, que se dedica agora exclusivamente ao ramo da restauração.

Sempre gostou de cozinhar e, com o incentivo da mulher e dos quatro filhos, abriu um restaurante na sua zona de eleição em Lisboa, o Chiado. A hamburgueria The B. Temple nasceu na cave de uma igreja e, em três anos, a ementa evoluiu para incluir carnes maturadas. Zahari Markov não sabia nada do negócio da restauração, mas avançou sem medos e com o conforto financeiro que a ColchãoNet lhe permitia.

O The B. Temple vingou e o empresário já pensa em abrir mais unidades. Neste episódio de o O Meu Negócio é… Zahari Marhov revela o que para ele é fundamental para gerir um restaurante com sucesso.

Veja também os episódios anteriores:

6. Adão Teixeira: “Um animal hoje já não é um animal, faz parte integrante da família”

5. Paulo Bastos: Tudo o que deve saber sobre o negócio do Alojamento Local

4. Lúcia Piloto: “Não posso dizer que sou rica”

3. Salvador da Cunha: “Nunca vi ninguém ter sucesso indo por maus caminhos”

2. Daniel Henriques: Um negócio que “recompensa muito” e com investimento “quase zero”

1. Gracinha Viterbo: “Design de interiores não é só escolher tecidos e coisas bonitas”