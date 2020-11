Restauração perdeu 1860 milhões até setembro

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e Transição Digital © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O sector da restauração perdeu nos nove meses até setembro 1860 milhões de euros, face ao período homólogo do ano passado, registando uma quebra de 31% na atividade, segundo números avançados este sábado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Nos dados apresentados pelo ministro, até aqui, o sector conheceu um apoio total à liquidez de 1103 milhões de euros, 523 milhões dos quais a fundo perdido.

As novas medidas anunciadas deverão por seu turno assegurar mais 225 milhões de euros, 25 milhões dos quais com o suplemento que visa compensar perdas de faturação em 20% neste fim de semana e no próximo.

O remanescente, 200 milhões de euros, é o valor que o governo estima que possa ser concedido à restauração a fundo perdido no âmbito do programa Apoiar.pt, com uma dotação total de 750 milhões de euros.

Os números foram apresentados pelo ministro da Economia perante manifestações do sector face às restrições do fim de semana, com encerramento às 13h para a generalidade do comércio e também restauração, que só poderá trabalhar no serviço de entregas a casa durante a tarde.

Siza Vieira defendeu que "este não é o sector mais afetado por esta crise", mas que conhece quebras de grande impacto que, disse, se justificam pelo recuo da procura e não pelas restrições destes fins de semana. "É mesmo a contração da procura total que determina esta queda", defendeu, apontando que os negócios mais prejudicados serão aqueles que estão localizadas nos centros turísticos do país, penalizados pela ausência de turistas.

Relativamente aos novos apoios, o suplemento à restauração deverá poder ser pedido a partir de dia 25, junto do Balcão 2020, com o ministro da Economia a prever para já que a ajuda fique circunscrita a dois fins de semana.

Já os subsídios a fundo perdido do programa Apoiar.pt, poderá ser disponibilizado no próximo mês. "Queremos que na última semana deste mês estejam já disponíveis os formulários de candidatura, para podermos começar a fazer o pagamento em dezembro", indicou Siza Vieira.

Em atualização