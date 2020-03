Restaurantes só podem funcionar em modo take-away, hotéis podem ficar abertos

Todos os restaurantes em Portugal vão ter de encerrar portas ao público, mas podem continuar a funcionar em regime de “entregas ao domicílio” e de comida para fora, o chamado “take-away”.

Já os hotéis vão poder continuar abertos (menos os restaurantes e bares dos hotéis), diz o governo, no quadro das medidas de limitação no âmbito do estado de emergência, decretado desde as 0h00 desta quinta-feira.

A lista de limitações definida pelo governo em Conselho de Ministros é longa, mas tenta suavizar o impacto na restauração e na hotelaria, sectores que são hoje dos maiores empregadores nacionais.

Apesar de muitos já terem decido fechar e de outros (muitos) o estarem a fazer por causa do colapso na procura, o governo permitirá aos restaurantes e outros estabelecimentos de comidas e bebidas que continuem a preparar e a fornecer refeições e outros artigos de comida e bebida para fora.

“O disposto na presente resolução não se aplica às atividades de comércio por grosso à prestação de serviços entre operadores económicos e à prestação de serviços na área da hotelaria, salvo no que concerne aos serviços de restauração, nem aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio”.

Em todo o caso, mesmo em modo de take-away, os estabelecimentos têm de “cumprir as regras de higiene e as demais recomendações da autoridade de saúde”.

Resumindo. O governo manda “encerrar as instalações e estabelecimentos” de “atividades de hospitalidade e restauração, salvo no que concerne ao fornecimento de refeições em regime de take-away ou entregas ao domicílio“.

“Tabernas e adegas; cafeterias, bares e afins; chocolatarias, gelatarias, casas de chá e similares; restaurantes, restaurantes self-service e similares; bares-restaurante; bares e restaurantes de hotel; esplanadas”, tudo isto tem de fechar ao público e só podem funcionar em regime de take-away.

Como referido, os hotéis vão poder continuar abertos, apesar do colapso na procura e no número de turistas. “O disposto na presente resolução não se aplica à prestação de serviços na área da hotelaria”, diz a resolução do conselho de ministros.

No entanto, piscinas, ginásios, salas de conferências terão de encerrar atividade, seja nos hotéis ou fora deles, indica o diploma.