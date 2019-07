Resultados da EDP sobem 7% até junho à boleia do negócio internacional

Entre janeiro e junho de 2019 os lucros da atividade internacional do grupo EDP foram o principal suporte dos resultados da empresa, que registou um resultado líquido de 405 milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 7% face ao mesmo período de 2017. No primeiro semestre do ano passado, o grupo EDP registou um resultado líquido de 380 milhões de euros,

“O contributo para a subida do resultado líquido neste período veio sobretudo da nossa atividade global de produção eólica e solar”, justifica a apresentação de resultados enviada esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O mesmo não aconteceu com a produção hídrica, que na Península Ibérica registou uma queda de 50% face a 2018, com recursos hídricos em Portugal 44% abaixo da média histórica, “o que teve um impacto negativo no EBITDA em cerca de 200 milhões de euros”.

Em Portugal, a empresa continua a perder dinheiro e os prejuízos a acumular-se, com um impacto negativo nas contas da empresa, sobretudo devido a uma reduzida hidraulicidade no país e a medidas regulatórias que a empresa considera como penalizadoras. “As atividades convencionais em Portugal (rede de distribuição, produção hídrica e térmica e comercialização de energia) registaram um prejuízo líquido de 18 milhões de euros na primeira metade de 2019, penalizadas pela manutenção de um contexto regulatório e fiscal adverso, a que se adicionou neste semestre um volume de produção de energia hídrica anormalmente reduzido”, refere o documento.

Ainda assim, o CEO da EDP, António Mexia, mantém-se otimista. “Os resultados do negócio internacional da EDP foram muito positivos, o que permitiu mitigar o prejuízo acumulado, no último ano e meio, no negócio convencional em Portugal. Estes resultados em Portugal decorrem de um contexto regulatório e fiscal adverso e de um primeiro semestre extremamente seco. A aposta continuada numa política de investimento e crescimento internacional, focada em energias renováveis, aliada ao plano de rotação de ativos tem demonstrado ser uma estratégia de sucesso”, disse o CEO da EDP, António Mexia, numa nota enviada ao Dinheiro Vivo, reforçando assim a importância da atividade internacional nos resultados, o que permitiu reduzir o impacto negativo do mercado português (onde se registou pouca chuva e uma pressão das medidas regulatórias).

Quanto ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 11% nos últimos seis meses para os 1908 milhões de euros, face aos 1722 milhões de euros registados em 2017. “A subida de 11% do EBITDA beneficiou do forte crescimento no negócio de renováveis. A produção eólica e solar aumentou a capacidade instalada em 6% para 11,4 GW, enquanto a estratégia de rotação de ativos gerou neste período um ganho de 200 milhões associado à venda de uma carteira de parques eólicos em quatro países europeus com uma capacidade instalada líquida de 0,5GW e que representará um encaixe financeiro de 800 milhões no 3º trimestre deste ano.

Excluindo efeitos não recorrentes, o resultado líquido recorrente subiu 3% em termos homólogos, para 470 milhões de euros no primeiro semestre, devido à estratégia de rotação de ativos e uma maior capacidade instalada de renováveis, além do crescimento nas redes do Brasil, que mais do que mitigaram a fraca hidraulicidade e o aumento dos custos financeiros”, refere a EDP na apresentação de resultados.

Dos eventos não recorrentes, diz a empresa, faz parte uma redução de 77 milhões no primeiro semestre de 2018, incluindo a contribuição extraordinária sobre o sector energético (-64 milhões) e a diferença entre o ajustamento final dos CMEC reconhecido em dezembro de 2017 e o aprovado pelo governo em maio de 2018 (-13 milhões), e também uma redução de 67 milhões nos primeiros seis meses de 2019 relativos à contribuição extraordinária sobre o setor energético.