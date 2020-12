Resultados da oferta da Flexdeal sobre a Raize conhecidos esta terça-feira

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Dezembro, 2020 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os resultados da Oferta Pública de Aquisição de 19% do capital da Raize pela Flexdeal são esta terça-feira apurados, depois de uma operação que decorreu entre 14 e 28 de dezembro.

No dia 14, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu luz verde à oferta pública parcial e voluntária de aquisição de 19% do capital da Raize pela sociedade Flexdeal, segundo um comunicado.

"A sociedade de investimento para o fomento da economia (SIMFE) Flexdeal está compradora de 19% do capital social da plataforma de financiamento Raize para gerar parcerias, criar novos produtos e reforçar o negócio da concessão de crédito", lê-se na mesma nota.

Na oferta, cujo anúncio preliminar foi lançado em 30 de outubro, "a Flexdeal oferece um prémio de quase 27% aos acionistas da Raize para ficar com 19% do capital" da empresa, lê-se na mesma nota, que acrescenta que o preço é de 0,90 euros por "cada uma das 950 mil ações da Raize que a oferente pretende adquirir".

A Flexdeal recorda que as ações da Raize "foram admitidas na bolsa de Lisboa em julho de 2018 depois de terem sido vendidas aos investidores a 2 euros cada. Este valor pressupõe um prémio de 11,11% face ao preço médio das ações no Euronext Access, nos últimos seis meses, que é de 0,81 euros por ação", detalhou a empresa na altura.

Tendo em conta o preço oferecido por ação, "o montante global da oferta é de 855.000,00 euros", de acordo com o anúncio de lançamento da operação.

"A presente oferta insere-se na estratégia de contínua consolidação e diversificação do modelo de negócio do oferente através da intenção de estabelecimento de parcerias estratégicas com outros intervenientes no mercado do financiamento alternativo", explicou a Flexdeal, que, assegura, pretende "preservar a independência de ambas as sociedades".

A Flexdeal indica ainda "é sua intenção que a sociedade visada mantenha a sua qualidade de sociedade aberta".