Retenções na fonte já foram alteradas para acomodar subidas na função publica

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais © Reinaldo RodriguesGlobal Imagens

A tabela de retenções na fonte de IRS para os rendimentos de trabalho voltaram a ser alteradas, com efeitos a 1 de julho, para acomodar o aumento de salário de assistentes técnicos da função pública na primeira posição remuneratória da carreira, cujo vencimento base mensal bruto passará aos 757 euros.

O despacho com os ajustamentos foi já ontem publicado em Diário da República, prevendo alterações no escalão de rendimentos dos 741 aos 760 euros, com a revisão das taxas aplicadas a solteiros sem filhos e a casados com dois dependentes.

Nestas duas situações, caso a tabela não fosse revista, os trabalhadores sofreriam uma perda líquida de vencimento após o aumento que terá efeitos retroativos a 1 de janeiro, com o governo a assumir no final de junho o compromisso de rever as tabelas de descontos aplicados.

Com as mudanças, o trabalhador solteiro que recebe até aqui 709,46 euros líquidos mensalmente, passará a receber 719,16 euros, num ganho líquido de 9,7 euros .Isto, sem considerar descontos para Segurança Social e ADSE.

Já o trabalhador casado com dois filhos, num agregado de dois titulares, passará de receber 709,46 euros líquidos para 757,01, num ganho de 47,55 euros.

Em atualização

Alterado, com correção de cálculo para o aumento líquido de trabalhadores casados com dois filhos.