Retoma europeia começa bem mas depois fica-se pela metade e inflação evapora

A generalidade das economias europeias devem registara uma retoma relativamente robusta em 2022, mas depois disso a maioria dos países deve voltar a crescimento mais baixos, refere a Comissão Europeia, nas novas previsões económicas do outono, divulgadas esta quinta-feira.

Já a inflação, que este ano muito preocupa os europeus, sobretudo por causa dos preços dos combustíveis e dos fornecimentos de matérias-primas, deve voltar a perder gás nos próximos tempo. Mais um argumento para o BCE se aguentar até começar a subir os juros.

De acordo com o novo estudo de Bruxelas, a zona euro e a União Europeia vão crescer mais ou menos o que já era esperado há seis meses na primavera: cerca de 4,3% no próximo ano. A novidade agora é que a primeira projeção para 2023 é fraca: a zona euro avança 2,4% (o mesmo que Portugal, aliás), a UE algo parecido (2,5%) em 2023.

A CE adverte, no entanto, que "estas perspetivas dependem, em grande medida, de dois fatores: a evolução do surto de covid-19 e o ritmo ao qual a oferta se adaptará à rápida recuperação da procura após a reabertura da economia".

Medo do vírus

Por exemplo, uma das coisas que mais preocupa Bruxelas é o reaparecimento de surtos agressivos da pandemia. Isso pode forçar a novos condimentos, ainda que parciais. A economia e o emprego sofrerão, claro.

"Muito embora o impacto da pandemia na atividade económica tenha diminuído significativamente, a covid-19 ainda não foi neutralizada e a retoma depende em grande medida da sua evolução, tanto na UE como no seu exterior."

Por isso, "atendendo ao recente recrudescimento do surto em muitos países, não é de excluir a reintrodução de restrições com incidência na atividade económica". "Na UE, este risco é particularmente importante nos Estados-Membros em que as taxas de vacinação atingem níveis relativamente baixos".

Apesar deste horizonte mais negro, a Comissão considera que "a economia europeia restabeleceu uma trajetória expansionista mais rapidamente do que o previsto".

A taxa de crescimento do PIB na UE, que chegou a 14% no segundo trimestre de 2021, "foi a mais elevada de sempre, sucedendo o mesmo com a queda sem precedentes do PIB aquando da primeira vaga da pandemia, no mesmo período do ano transato".

E no terceiro trimestre de 2021, a economia da UE "restabeleceu" o nível do produto (PIB) que existia antes da pandemia.

A execução do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF) - o fundo que financia os planos de recuperação dos países - "tem vindo a desempenhar um papel importante na promoção dos investimentos públicos e privados", diz Bruxelas.

Ainda assim, "a dinâmica do crescimento enfrenta novos fatores adversos".

"Os estrangulamentos e as perturbações nos fornecimentos mundiais estão a afetar a atividade na UE, em especial a indústria transformadora, que se caracteriza por um grau de integração extremamente elevado."

"Além disso, após terem registado uma queda acentuada em 2020, os preços da energia, em especial do gás natural, aumentaram a um ritmo turbulento ao longo do último mês, situando-se atualmente muito acima dos níveis pré pandémicos, o que irá afetar o consumo e o investimento", antevê a CE.

Neste quadro incerto e turbulento, a previsão para a inflação aponta para enfraquecimento dos preços.

"A inflação na zona euro deverá culminar em 2,4 % em 2021, devendo em seguida descer para 2,2 % em 2022 e para 1,4 % em 2023, uma vez que os preços da energia deverão progressivamente estabilizar. No que respeita à UE, a inflação deverá atingir 2,6 % em 2021, 2,5 % em 2022 e 1,6 % em 2023."

"Este aumento acentuado da inflação deve-se essencialmente à súbita escalada dos preços da energia, mas parece estar igualmente associada a um vasto conjunto de ajustamentos económicos pós-pandemia, o que leva a pensar que os atuais níveis elevados são, em grande medida, transitórios."

Ou seja, o Banco Central Europeu (BCE), cujo novo mandato é manter a inflação em torno de 2%, não terá grande margem para subir taxas de juro, como se chegou a dizer há uns meses. Portanto, a CE estará a contar com juros mínimos, quase zero ou abaixo de zero, até 2023, pelo menos.

Nas novas contas da Bruxelas, a inflação da zona euro deve ceder de 2,4% em 2021 para 2,2% no próximo ano e depois afundar para 1,4% em 2023.

Portugal acompanha e por baixo. Inflação esperada deve rondar 0,8% este ano, 1,7% no próximo e desliza novamente para 1,2% em 2023, dizem as novas previsões.