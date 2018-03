Retorno no alojamento local é mais rápido no Alentejo

Mais de metade dos proprietários de alojamento local das regiões Norte e Centro têm nesta atividade a sua principal fonte de rendimento e a maioria pretende manter-se neste ramo. Até porque acreditam que demorem vários anos a recuperar o investimento realizado. No Norte, esta expectativa de retorno ultrapassa os 6 anos e, no Centro, ultrapassa os 9 anos. No Alentejo há mais otimismo sobre o tempo que os empresários estimam que vão necessitar para recuperar o investimento, mas também aqui o AL apenas é a atividade principal de 22% dos que estão neste negócio.

Estes são alguns dos dados que se destacam no estudo sobre a dinâmica do Alojamento Local naquelas três regiões, promovido pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) em parceria com o ISCTE. Para aquela mais ou menos prolongada expectativa de retorno do investimento pesam vários fatores como a sazonalidade e o valor dos gastos. É que, enquanto no Alentejo, 62% do investimento (sobretudo em obras de reabilitação e em decoração dos imóveis já que o custo de compra do mesmo não está aqui considerado) foi inferior a 10 mil euros e apenas 20% superaram este patamar. No Norte e no Centro os gastos acima dos 10 mil euros representam 34% e 25% do total, respetivamente.

O facto de a recolha das respostas ter sido realizada em maio e junho – mês em que a região centro teve o primeiro incêndio de grandes dimensões – poderá também ter influenciado a resposta dos empresários quando deram conta de que a sua expectativa de retorno do investimento é de 9,5 anos em média, sendo que a resposta mais frequente a esta questão apontou mesmo para os 10 anos. No Alentejo, a média sobre o tempo de retorno é de 5,7 anos, mas a resposta mais frequente foi um ano.

Nestas três regiões estão registados 13 760 alojamentos locais (27% do total nacional) que correspondem a uma oferta de 38 384 quatros. No Norte, 56% destes imóveis estavam desocupados, enquanto no Centro e no Alentejo era esta a situação de 47% e 55% das casas, respetivamente. Para Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, estes números mostram que o AL “não se esgota” em Lisboa e no Algarve (o Porto está incluído nos dados do Norte) e mostram ainda “o papel relevante que o alojamento local tem desempenhado na reabilitação dos imóveis”.

A AHRESP pretende concluir este ciclo de estudos (que se integram no Programa Quality) com uma análise do AL no Algarve e nas regiões autónomas. A região de Lisboa foi a primeira a ser estudada.