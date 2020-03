Reuniões do FMI e do Banco Mundial passam a modo virtual

É oficial. As reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional vão ocorrer em modo virtual. A iniciativa estava agendada para abril entre os dias 17 e 19, em Washington, nos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada esta terça-feira pelas duas instituições. “Dadas as crescentes preocupações relacionadas com vírus, a Administração do FMI e o Grupo Banco Mundial decidiram implementar um plano conjunto para adaptar as reuniões de primavera de 2020 para um formato virtual”, indica o comunicado.

A acreditação para o encontro está suspenso e mesmo quem já tem o registo aprovado, este ficará sem efeito. O FMI e o Banco Mundial referem que quaisquer atualizações serão publicadas no portal dedicado aos encontros.

De acordo com a informação oficial disponível eram esperados cerca de 2800 delegados, 350 observadores de organizações representativas e 800 jornalistas.

“Continuamos totalmente comprometidos em manter um diálogo produtivo com todos os stakeholders e utilizaremos as nossas capacidades tecnológicas e recursos de ligação virtual para realizar as consultas com os nossos membros”, indica o comunicado.

Atualmente, existem mais de 92 mil casos reportados em todo o mundo, incluindo cerca de 80 mil na China. De acordo com os dados recolhidos pela Universidade norte-americana de Johns Hopkins, até ao momento morreram mais de 3000 pessoas e cerca de 48 mil recuperaram.

Notícia atualizada às 19h17 com mais informação.