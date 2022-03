Revendedores sem ganhos com subida dos combustíveis

© EPA/ABIR SULTAN

A subida do preço dos combustíveis não vai trazer qualquer benefício para os revendedores. Quem o diz é o vice-presidente da associação do setor (ANAREC), João Durão, que afirma ainda que o único beneficiado é o Governo. "Nós temos contratos com margens fixas e, quer o combustível aumente quer desça, temos sempre o nosso valor de margem", frisou, explicando que os valores são "praticamente impostos pelas petrolíferas". O que, na atual situação, limita os possíveis ganhos, uma vez que os revendedores não têm autonomia para refletir os aumentos no consumidor.

João Durão recorda que Portugal é o país que tem das cargas fiscais mais elevadas a nível europeu, no que aos combustíveis diz respeito. "No pacote geral, em um euro, 60 cêntimos de um modo geral é imposto", revela, adiantando que também nas garrafas de gás "o Governo está a ganhar mais dinheiro", uma vez que este produto tem 23% de IVA e sofre ainda "mais alguns impostos".

Por estas razões, a ANAREC pede a diminuição desta "taxa fiscal pesadíssima", frisando que "ser revendedor em Portugal é muito difícil. Hoje, do combustível em Portugal não se consegue viver", lamenta, dizendo que se não fosse pelos outros negócios existentes nos postos de combustível - as lojas de conveniência, as raspadinhas, as lavagens, etc. -, os revendedores estariam com muitas dificuldades.

Remete para os postos de fronteira, junto a Espanha, onde muitos portugueses recorrem para abastecer os seus veículos e comprar garrafas de gás, porque é mais barato. "Enquanto a taxa fiscal em Espanha não aumentar, temos postos a fechar", alerta.

E deixa uma ressalva à ação do Governo, de aumentar de cinco para 20 euros no Autovoucher, que embora considere que se esteja "a tapar o sol com a peneira", acredita ser "melhor que nada, porque se fosse nada era pior".

Postos em risco de fechar?

Depois de um fim-de-semana em que houve uma corrida ao abastecimento, antes do aumento, dos combustíveis, levantou-se a possibilidade de haver rutura de stock. No entanto, João Durão afasta essa possibilidade. "Não. Há postos onde a afluência foi maior, que teriam menos stock e sei de alguns que tiveram uma pequena rutura de stock, mas se calhar já está tudo outra vez normal", refere o vice-presidente da ANAREC, esclarecendo que existe combustível e que todos os indicadores são para que não venha a haver falta.

Mas deixa um alerta: "Ou acaba a guerra ou isto continua. Tudo que é energia, o nosso setor de combustíveis líquidos e gás, infelizmente, somos aqui apanhados transversalmente num momento grande de custos, não temos a menor dúvida", lamenta.