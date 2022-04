Revisão das leis laborais não volta à Concertação Social

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, fala aos jornalistas durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 21 de outubro de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A proposta do governo para alterações às leis laborais vai seguir para o parlamento sem voltar à discussão com os parceiros na Concertação Social, indicou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, sem no entanto esclarecer se o pacote irá manter medidas negociadas com o PCP e Bloco de Esquerda no quadro da preparação da proposta de Orçamento para 2022 que foi chumbada no final do ano passado.

"A proposta de lei entregue está em condições de voltar a ser discutida na Assembleia da República", afirmou Mariana Vieira da Silva em resposta a questões dos jornalistas, esta tarde, acerca do programa de governo aprovado ontem em Conselho de Ministros e que na próxima semana será apreciado pelos deputados. Assim, a revisão de leies laborais não irá retornar a Concertação Social, indicou, contrapondo porém que "a discussão com os parceiros sociais não termina com a entrega da proposta".

No que diz respeito à revisão das leis laborais, o programa de governo hoje entregue ao parlamento omite medidas finais da Agenda do Trabalho Digno como o "alargamento da compensação para 24 dias por ano em cessação de contrato a termo ou termo incerto" ou a "reposição dos valores de pagamento de horas extraordinárias em vigor até 2012 a partir das 120 horas anuais". Foram medidas negociadas à esquerda na anterior legislatura, mas que não chegaram a ser discutidas com confederações patronais e sindicais representadas na Concertação Social - o que, inclusivamente, motivou a saída temporária dos representantes das empresas do mecanismo de diálogo social nacional.

O documento do governo também não refere, por exemplo, a intenção de estender a sobrevigência de convenções coletivas até 2024, nem de reforçar a arbitragem necessária para que possam ser suspensos processos de caducidade de acordos entre trabalhadores e empresas que não foram renovados.

Questionada sobre se a proposta legislativa que nesta legislatura fará caminho até ao parlamento estarão incluídas estas medidas, a ministra não respondeu.

Nas medidas laborais antes discutidas e que o governo destaca agora estão as limitações à contratação temporária, a extensão da contratação coletiva a trabalhadores em outsourcing, a criminalização do trabalho não declarado, o reforço de poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho, e a regulação dos vínculos dos trabalhadores de plataformas digitais.

Referindo-se a estas propostas, Mariana Vieira da Silva defendeu esta tarde que trarão "uma mudança muito significativa na legislação laboral", podendo ser consideradas "inovadoras, mesmo pioneiras, no quadro europeu".