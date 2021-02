Revisão de avaliações da função pública não deve pôr totalmente fim a quotas, diz Alexandra Leitão

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A revisão do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), já prometida aos sindicatos da função pública e com negociações para breve, não deverá acabar com o sistema de quotas que atualmente força a que apenas um em cada quatro trabalhadores públicos possa ter avaliação "relevante", e apenas 5% destes a menção de excelente, avaliações que aceleram progressões.

"Estamos abertos a outros trabalhos com os sindicatos para que possa ser melhorado em várias áreas. Se me pergunta se vai ser possível tirar completamente as quotas, imagino que isso não venha a ser possível, mas há seguramente outras dimensões que trabalharemos com abertura com os sindicatos", afirmou nesta terça-feira a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, em audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, em resposta à deputada Joana Mortágua.

Nas últimas negociações com os sindicatos da função pública, relativas aos aumentos salariais publicados já ontem, o Ministério da Administração Pública comprometeu-se a iniciar as negociações para mudar o sistema de avaliação que, para a maioria dos trabalhadores, permite progressões a cada dez anos, e que se realiza em ciclos de dois anos.

Se o objetivo não é pôr fim às quotas para "excelente" (6 pontos nos 10 necessários para progredir) ou "relevante" (2 pontos), Alexandra Leitão defendeu que a ideia de tornar anuais os ciclos avaliativos vai já acelerar carreiras. "A anualização, que obviamente tem de ser associada a uma simplificação do processo - porque, se não, não é fazível num ano - tem um efeito imediato na progressão, na medida em que hoje a circunstância de haver uma progressão a dez anos está ligada ao facto de ser bienal", afirmou.

Contudo, se as progressões poderão ser aceleradas por esta via, haverá mudanças no ganho salarial que os trabalhadores podem ter a cada subida, com a ministra da Administração Pública a antecipar mexidas na Tabela Remuneratória Única para reduzir mais as diferenças salariais entre níveis. "Se aceleramos a progressão, não podemos manter os mesmos saltos salariais, sob pena de isso ser incomportável do ponto de vista orçamental", justificou em resposta à deputada Diana Ferreira, do PCP.

Em atualização