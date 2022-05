Edição da Time Out Lisboa é dedicada a Alcochete © DR

A revista Time Out regressa esta terça-feira às bancas com duas edições especiais, em Lisboa dedicada a Alcochete, e sobre Vila do Conde no Porto, com o apoio do Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets.

Ambas as edições vão estar disponíveis durante um mês, é adiantado em comunicado pela Freeport Lisboa e Vila do Conde.

"Acreditamos na riqueza das regiões onde estamos integrados -- Alcochete, no caso do Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde no caso do Vila do Conde Porto Fashion Outlet -- por isso apoiámos estas edições especiais que marcam o regresso da Time Out no seu formato em papel", afirma Catarina Tomaz, diretora de 'marketing' dos centros Via Outlets em Portugal, citada em comunicado.

"Sabemos que os nossos centros são motivo de deslocação para muitos portugueses e estrangeiros, mas, a verdade é que há muito para conhecer perto de nós e um dia de compras pode ser bem complementado com um programa cultural, por exemplo", acrescenta.

A Via Outlets, da gestora de ativos do fundo de pensões holandês APG, foi criada em 2014 com vista à aquisição e gestão de centros 'outlet' já existentes por toda a Europa, refere a nota.

"A empresa ampliou o seu portefólio para 11 centros que contam com mais de um milhar de lojas em nove países europeus", sendo que em Portugal integram o grupo Via Outlets o Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete, e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, em Vila do Conde".