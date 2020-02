Revive. Forte da Ínsua em Caminha vai tornar-se em hospedagem

O Forte da Ínsua – fortificação marítima abaluartada com planta estrelada irregular, que possui no seu interior um convento ampliado em 1676, mas com origem franciscana do século XIV, localizada no concelho de Caminha – foi adjudicado no âmbito do programa Revive à empresa Diverlanhoso.

Este Monumento Nacional foi concessionado por um período de 50 anos, no âmbito do Revive – programa que visa dar uma segunda vida a património cultural e histórico devoluto através da concessão a privados para o desenvolvimento de projetos turísticos – e a renda anual é de 1001 euros, sendo que está previsto, de acordo com o comunicado do governo, “um significativo investimento neste património único, de modo a permitir a recuperação deste espaço como Estabelecimento de Hospedagem de qualidade elevada e a sua dinamização através do desenvolvimento de várias atividades de animação cultural”.

Este forte é um dos 33 imóveis inscritos na primeira fase do Revive. Já foram lançados os concursos para a concessão de 21 imóveis no Revive. Atualmente, estão abertos os concursos para a concessão do Forte da Barra de Aveiro, situado no concelho de Ílhavo, e do Palacete dos Condes Dias Garcia, em S. João da Madeira, integrado já na segunda fase do programa, lançada no ano passado, adicionando mais 16 imóveis.