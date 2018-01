Revoltadas com o turismo, oito cidades europeias unem-se contra o Airbnb

Depois de Barcelona, outras sete cidades europeias juntam-se aos protestos contra a plataforma de arrendamento temporário Airbnb.

Segundo o El Pais, também Madrid, Paris, Bruxelas, Cracóvia, Viena, Amesterdão e Reiquiavique querem que a Comissão Europeia tome medidas.

Os responsáveis das oito cidades querem que as autoridades europeias obriguem o Airbnb a partilhar os dados dos senhorios que disponibilizam casas para arrendar.

Uma medida que colocaria o negócio da plataforma em risco, pois iria possibilitar que os turistas contactassem diretamente os proprietários, fazendo com que o Airbnb perdesse a sua comissão.

As oito cidades enviaram uma carta para as instituições europeias, na qual salientam a importância de manter o equilíbrio entre os visitantes e os habitantes locais nos centros históricos. A decisão surgiu na sequência de uma conferência que teve lugar em Amesterdão na semana passada.

Após conhecida a decisão das oito cidades, o Airbnb emitiu um comunicado, no qual salienta que trabalha com mais de 300 câmaras municipais no sentido de garantir a transparência dos arrendamentos e um “crescimento sustentável” do alojamento temporário, ao contrário de empresas como a HomeAway, o Tripadvisor, a Expedia ou a Booking.com, que “não fazem nada”.