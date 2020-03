Risco da dívida portuguesa dispara no início de março

O prémio de risco das obrigações do tesouro (OT) portuguesas de longo prazo (a dez anos) – medida pela diferença entre as taxas de juro de Portugal e da Alemanha — aumentou de forma rápida e pronunciada no arranque deste mês de março, refletindo os receios de crise económica iminente, agora muito mais agravados com a propagação do novo coronavírus.

A taxa das OT portuguesas continua a ser muito baixa em termos históricos, mas nos últimos dias tem vindo a subir de forma persistente.

Depois de ter atingido um mínimo histórico de 0,17% em meados de fevereiro (nos mercados secundários, onde os bancos, incluindo o banco central, compram e vendem estes ativos), a rendibilidade da dívida nacional subiu até 0,424%, ontem.

É um custo bastante baixo para a República Portuguesa e, por exemplo, compara com a taxa média de 1,1% paga por Portugal em 2019 nas novas emissões de dívida.

No entanto, a taxa portuguesa de longo prazo está a aumentar mais rapidamente do que a alemã (a das Bunds), o mesmo que dizer, que o risco implícito da dívida portuguesa está-se a agravar.

De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo, que fez a média dos dez primeiros dias deste mês de março, essa diferença entre a taxa a 10 anos portuguesa e a sua congénere alemã estava em quase 1 ponto percentual (p.p.), valor que compara com o diferencial de 0,64 pontos (mínimo histórico, também) registado em janeiro deste ano, ainda o problema do Covid-19 não tinha progredido tanto em Portugal.

O nível de juros da dívida portuguesa é uma questão crucial para a economia e para as contas públicas, tendo em conta os níveis muito altos de endividamento do setor público, do setor privado e do setor bancário (que os analistas consideram ser ainda muito frágil por causa do crédito malparado).

As Finanças congratulam-se com o facto de a República Portuguesa se financiar a 10 anos “a uma taxa de juro que está hoje abaixo de 0,4%, um valor sem paralelo histórico” e porque “o diferencial face a países comparáveis foi sendo reduzido significativamente”.

“As principais agências de notação financeira avaliam a dívida pública com grau de investimento e a sua trajetória de redução continua num percurso sustentável: nos últimos quatro anos, o rácio da dívida pública sobre o produto interno bruto (PIB) caiu de 131,2% em 2015 para 118,9% em 2019, numa redução de 12,3 p.p., sendo prevista uma redução adicional para 116,2% em 2020”, refere o ministério de Mário Centeno no Orçamento do Estado deste ano.

Como referido, o nível das taxas de juro, sobretudo nos prazos mais longos, é determinante para a gestão das Finanças, uma vez que taxas baixas permitem trocar dívida antiga mais cara por outra (nova) muito mais barata, o que alivia a despesa com juros, dando uma folga orçamental assinalável.

Em 2019, Portugal gastou 8224 milhões de euros com juros da dívida. Em 2020, as Finanças de Centeno preveem reduzir essa fatura em mais de 236 milhões de euros, uma poupança de 3%.

Começou com dores no turismo

Na próxima sexta-feira, a Agência Standard & Poor’s tem agendada uma avaliação ao rating de Portugal no qual deve refletir os primeiros impactos da epidemia na atividade económica nacional.

Esses efeitos recessivos estão a materializar-se e já afetam de forma grave o setor do turismo, com especial destaque o alojamento e as viagens aéreas e de cruzeiros.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) enviou uma nota na terça-feira a dizer que “não podemos deixar de alertar os nossos associados, para a necessidade de avaliar entre os eventuais custos/riscos que terão de assumir em virtude de cancelamento solicitado pelo cliente e os custos decorrentes de possíveis alternativas de viagem que lhes possam ser apresentadas”.

O número de reservas também está a cair de forma muito pronunciada, dizem os agentes do setor.