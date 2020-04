Ritmo das exportações abranda para 0,9% em fevereiro. Combustíveis amparam queda

As exportações portugueses cresceram em fevereiro ao ritmo mais baixo desde agosto do ano passado, com uma subida de 0,9% em termos homólogos, sustentada por um crescimento acentuado das vendas de combustíveis refinados. Sem este, as vendas ao exterior teriam voltado a recuar, caindo em 1,1%.

A última atualização estatística do INE, divulgada esta quinta-feira, ainda não aponta a extensão dos danos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Os dados são de fevereiro, antes de os primeiros casos de infeção nacionais imporem a travagem da atividade, embora já em período de forte perturbação das cadeias de fornecimento global.

De acordo com os dados do INE, as exportações nacionais somaram 4,9 mil milhões de euros, 300 milhões dos quais em combustíveis, resultando no crescimento ligeiro de 0,9% face a fevereiro do ano passado. Olhando o conjunto das saídas de dezembro a fevereiro, que em situação normal refletiram a tendência, o crescimento fica em 3,4%.

Já nas importações, as encomendas de aviões pela TAP continuavam ainda em fevereiro a pesar do lado das entradas de comércio internacional. Na balança, o país colocou mais 3,4% de compras, ou cerca de 6,5 mil milhões de euros. Houve 309 milhões gastos na rubrica “outro material de transporte”, que inclui as aeronaves, o dobro do volume face a fevereiro do ano passado.

Já as compras de bens de investimento, como máquinas e outros acessórios, caíram 2,6%, para um volume de mil milhões, enquanto as importações de fornecimentos industriais de matéria-prima recuaram 15%, para 161 milhões de euros, nos dados mais detalhados do INE.

O défice da balança comercial atingiu em fevereiro 1547 milhões de euros, com um agravamento de 170 milhões de euros face ao mesmo mês de 2019.

Atualizado às 12h00