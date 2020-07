Ritmo de mudança para mercado livre de eletricidade volta a acelerar em maio

O ritmo de mudança dos consumidores para o mercado liberalizado de eletricidade voltou a acelerar em maio, tendo este segmento alcançado 5,3 milhões de clientes, um aumento homólogo de 2,5%, adiantou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Num boletim, o regulador indicou que “em maio de 2020 entraram 19.983 clientes no mercado livre [ML], (quase mais 10.800 que em abril), tendo 3.579 transitado do mercado regulado (MR) e 16.404 entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado”.

Segundo a ERSE, “foram ainda registadas 33.994 mudanças de carteira entre comercializadores no ML, mais 6.528 que no mês anterior”, concluindo o regulador que “o retorno da atividade é visível nestes valores, observando-se uma recuperação relativamente a abril, mês em que se registaram valores de entradas dos mais baixos desde 2012”.

O organismo revelou ainda que permanecem no MR “cerca de um milhão de clientes de um universo de 6,29 milhões”.

No que diz respeito ao consumo, registou-se “uma redução de 451 GWh [gigawatts/hora] relativamente a abril de 2020, atingindo 42.446 GWh no mercado livre, o que representa um decréscimo de 1,1% comparativamente ao mês anterior e de 1,3% face ao homólogo”, indicou a ERSE.

O consumo em mercado livre pesava perto de 95% do total em Portugal continental, em maio, de acordo com a entidade.

Por outro lado, “a quase totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre, enquanto a percentagem de domésticos representava em maio cerca de 88% do consumo total do segmento, face aos cerca de 86% registados no mês homólogo”, contabilizou o regulador.

Em termos de empresas a operar no mercado, “a EDP Comercial manteve a sua posição de principal operador no mercado livre, tanto em número de clientes (77%), embora tenha diminuído 0,2 p.p. [pontos percentuais], situação que se verifica desde abril de 2019, como em consumo (41%), registando um aumento de 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior”, indicou a ERSE.