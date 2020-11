Roubini vem a Portugal para o QPS Summit em 2021

Nouriel Roubini, economista © Direitos reservados

O economista Nouriel Roubini, que antecipou a crise financeira de 2008 e trabalhou como consultor de Bill Clinton e Barack Obama, estará no Porto a 28 de janeiro do próximo ano, para participar no Warm Up do QSP Summit.

O evento retorna em 2021, mas com dois momentos distintos, um em janeiro e outro em julho. A sessão com Nouriel Roubini, professor de macroeconomia da Universidade de Nova Iorque, vai decorrer em janeiro e, devido à atual conjuntura pandémica, será limitada presencialmente a entidades oficiais e patrocinadores. No entanto, a sessão estará acessível em qualquer parte do mundo, a todos os participantes inscritos, através de uma plataforma de live streaming, avança a organização.

"Os novos desafios que o mundo enfrenta, trouxeram ao QSP SUMMIT uma oportunidade para se distinguir e superar, reforçando os momentos de conhecimento e networking, numa experiência ímpar, promissora e segura. O Warm Up será uma ponte de contacto com o nosso público, oferecendo-lhe um momento adicional de qualidade, reflexo da confiança que depositaram no QSP Summit ao longo destes últimos meses", comenta Rui Ribeiro, CEO da QSP, entidade organizadora.

O segundo momento do QSP Summit será a 1 e 2 de julho, na Exponor, mas no seu formato original, sob o tema Facing the Unknown. O programa mantém-se, encabeçado por Malcolm Gladwell, colunista regular do New York Times e autor de cinco best-sellers: The Tipping Point, Blink, Outliers, What the Dog Saw e David and Goliath: Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants.

Segundo a organização, a grande maioria dos oradores e expositores já reconfirmou a presença, estando previstas mais de 120 marcas na área de exposição do evento. A cerimónia de abertura privada mantém-se no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no dia 30 de junho, com o economista Vítor Bento.

"O foco do QSP Summit continua a ser o de reunir os pensadores mais brilhantes de todo o mundo para abordar as grandes temáticas da atualidade e do futuro e, neste sentido, a próxima edição é de excelência", justifica Rui Ribeiro.

A organização assegura que o evento foi "pensado e organizado para os seus participantes, com a garantia das melhores práticas de segurança e distanciamento social em vigência, seguindo todas as indicações das autoridades de saúde que estiverem em vigor em cada momento".