Roupa, perfumes e dinheiro são os presentes mais desejados dos portugueses

Tal como tem vindo a acontecer nos anos anteriores, roupa, perfumes e dinheiro continuam no top 3 da lista de Natal dos portugueses, indica o estudo de Natal do Observador Cetelem.

No entanto, o número de portugueses que pediram um presente relacionado com lazer ou viagens aumentou 18%, com este desejo a figurar na lista de 21% dos inquiridos.

Os relógios e joias são o pedido e 19% dos portugueses, este Natal. Bebidas, telemóveis e produtos culturais também são desejados como presente.

No que diz respeito à intenção de oferecer presentes, o estudo revela que, apesar da tendência descendente no ano passado – 95% em 2017 e 84% em 2018 -, voltou a aumentar para os 90% este ano. A roupa ocupa também o primeiro lugar na lista de presentes que os portugueses tencionam oferecer (55%). Seguem-se os produtos culturais, como livros e CDs (44%) e os acessórios de moda (36%).

Os inquiridos mantêm a intenção de oferecer, em média, um presente por pessoa, com um gasto médio de 38 euros, verificando-se uma subida de 31% face ao ano passado (29 euros).

O estudo indica ainda que mais de um terço dos portugueses faz as compras dos presentes nas duas semanas que antecedem o Natal. E se se costuma dizer que os portugueses são conhecidos por “deixar tudo para a última”, o Observador Cetelem demonstra o contrário, já que apenas 4% dos inquiridos fazem as compras um ou dois dias antes do Natal.

A maioria das compras de natal é feita em centros comerciais (76%) e em super e hipermercados (41%). Este ano, as compras online ganharam relevo – 10% dos portugueses inquiridos fizeram, ou preparam-se para fazer, para comprar os presentes na internet.