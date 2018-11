ERC chumba destituição de adjuntos de Paulo Dentinho na RTP

Está suspensa a nomeação da nova direção de informação da RTP. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) chumbou a destituição de Vítor Gonçalves e João Fernando Ramos, adjuntos de Paulo Dentinho.

Em comunicado publicado esta quinta-feira, a ERC afirma que “os pedidos de exoneração de João Fernando Correia Ramos e de Vítor Manuel Gonçalves Loureiro não se mostram minimamente fundamentados”.

Nesse sentido, acrescenta a Entidade, a apreciação dos pedidos sobre a nomeação de Cândida Pinto, Helena Garrido e Hugo Gilberto para a direção de informação liderada por Maria Flor Pedroso “fica prejudicada (…) por ausência de vacatura dos respetivos cargos”.

A decisão da ERC surge na sequência do pedido de apreciação, feito pela RTP, ao “conjunto de alterações propostas” à direção de informação, após a saída de Paulo Dentinho. Nomeadamente as escolhas de Maria Flor Pedroso «para formar a sua equipa de modo a conduzir o projecto que se propôs desenvolver no exercício dessas funções”.

O regulador entendeu, no entanto, que a saída de Vítor Gonçalves e João Fernando Ramos não é fundamentada. “E nem se alegue ser prática corrente que um novo Diretor de Informação pode, sem mais, escolher a sua “equipa” de trabalho, pois esse argumento não é de acolher”, lê-se na nota.

O Conselho Regulador da ERC conclui que para poder “julgar da legalidade dos afastamentos propostos, teria de lhe ser afirmada a existência de um novo plano ou programa e a inadequação dos exonerados para o cumprirem”.

No mês passado, a ERC deu luz verde à escolha de Maria Flor Pedroso para a liderança da direção de informação da RTP.

A nomeação teve lugar na sequência da saída de Paulo Dentinho, que colocou o lugar à disposição após a polémica em torno dos posts que publicou no Facebook sobre o caso da alegada violação envolvendo Cristiano Ronaldo. Paulo Dentinho era diretor de informação da RTP desde 2015.