Rui Moreira contra cerco sanitário no Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, manifestou-se totalmente contra a criação de um cerco sanitário na cidade, numa reação às declarações da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que admitiu estar a ser ponderada essa possibilidade.

Segundo avança o Jornal de Notícias, Rui Moreira não foi ouvido por nenhum organismo de saúde nem por Graça Freitas, a quem não reconhece “autoridade nem competência para tomar uma decisão destas, que só lança o pânico na população”.

Durante a conferência desta segunda-feira de balanço da pandemia, Graça Freitas disse que a criação de um cordão sanitário no Porto “está neste momento [em decisão] e deverá hoje ser tomada uma decisão nesse sentido”.

Para Rui Moreira, “a decisão não pode ser determinada sem ouvir os responsáveis políticos e civis”. Segundo afirmou, “nem sequer foi contactado o responsável distrital pela Proteção Civil [Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar]”.

O autarca considera que “o cerco sanitário só fazia sentido se a infeção estivesse concentrada num determinado ponto do país. Ora, neste momento, a situação está disseminada por todo o território e não há vantagens em pôr o cerco, só inconvenientes, desde o abastecimento à própria limpeza da cidade”, concluiu.

Durante a conferência de imprensa, quando questionada sobre a eventualidade de o Porto e a área metropolitana poderem estar a ser esquecidos do plano nacional de contenção (por não ser abrangida pela nova iniciativa do Governo de testar idosos de lares), Graça Freitas disse que “o Porto, neste momento, do ponto de vista dos meios materiais e humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional”.