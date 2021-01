Rui Rio critica Costa por deixar país em "desgoverno". "Não estavam preparados"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio (C), fala aos jornalistas no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa (ausente da fotografia), para debater a necessidade de medidas mais restritivas para travar o aumento de contágios do novo coronavírus (covid-19) em Portugal, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 08 de janeiro de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Rui Rio não tem dúvidas, a atuação e comunicação do Governo neste início de ano de pandemia tem mostrado "um desgoverno" que só tem prejudicado a situação grave que o país enfrenta em torno da pandemia.

O líder do PSD reconhece que o trabalho do Governo é "não é fácil" e até que tem procurado "poupar nas críticas", mas diz agora que "isto não pode continuar assim", acusando que a atuação do executivo "não tem inspirado confiança nas pessoas", pediu "um rumo mais certo", inclusive na temática da escola.

Rio lamenta também o que chama de "desgoverno em que o país tem andado", com avanças e recuos sobre ATL, escolas e horários que pareciam "destinados ao fracasso desde os primeiros anúncios".

" decide fechar rigorosamente tudo. Isto é, obviamente, um desgoverno".

Já sobre o Serviço Nacional de Saúde, admitiu: "está a rebentar pelas costuras, como todos sabemos, que é um grave problema nacional".

O PSD já defendia o fecho das escolas - a partir dos 12 anos - há vários dias, mas a decisão "tardia" para esta sexta-feira mostra "que não fecharam antes porque não estavam preparados". A medida "que peca por tadia" vem ainda com a limitação de haver suspensão das aulas por completo, diz Rui.

"Há aqui um lamento muito grande a fazer quando o Governo diz que está preocupado com o desenvolvimento das crianças e queria manter as aulas. Se assim fosse, teria melhorado as aulas à distância ao longo de todo este tempo desde abril", diz o líder social-democrata, que realça que o Governo disse, na altura, que o ensino à distância "tinha corrido tudo muito bem".

Sem ensino remoto, "agora é pior do que em abril"

O facto de agora não haver sequer aulas à distância, faz com que Rio diga que os alunos "fiquem ainda pior do que em abril". O responsável do PSD explicou: "Penso que todos compreendemos porque é que o Governo não decidiu de imediato fechar as escolas e só o fez agora perante a pressão da opinião pública: não o fez porque tinha consciência de que não estava preparado para o fazer".

Deixa ainda uma nota, indicando que "tudo leva a crer" que não vai ser possível voltar às escolas daqui a 15 dias e que o Governo "em mais de seis meses" não conseguiu organizar aulas à distância "de forma satisfatória" e que "dificilmente" o vai fazer nos próximos 15 dias.

Rio pede ainda que estes dias sem aulas sejam utilizados para preparar todos os cenários, porque "tudo leva a crer" que não será possível retomar as aulas presenciais daqui a duas semanas.