Rui Rio pede encerramento das escolas a partir de amanhã

Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto.

Rui Rio pede ao governo que encerre os estabelecimentos de ensino já a partir de amanhã, numa tentativa de travar a evolução da pandemia. Numa nota à imprensa, o presidente do PSD começa por dizer que o partido, desde o início da pandemia, em março, que "tem facilitado ao Governo todos os instrumentos de que ele necessita para o combate à pandemia, apesar de ele pouco nos querer ouvir".

E dá o exemplo da possibilidade admitida pelo partido do adiamento das eleições presidenciais e o encerramento das escolas a partir do terceiro ciclo de ensino. "O Governo decretou um confinamento muito permissivo, sendo que o funcionamento pleno das escolas é o caso mais evidente dessa permissividade", aponta Rui Rio.

Numa altura em que a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão reunidas com vários especialistas que habitualmente participam nos chamados encontros do Infarmed, o líder social-democrata deixa um pedido a António Costa. "Em face das notícias que nos informam que o Sr. Primeiro Ministro vai repensar, ainda hoje, a questão das aulas presenciais, faço-lhe um apelo público para que determine o encerramento das escolas a partir de amanhã".

Remata a nota dirigindo-se ainda ao chefe de governo: "por força do confinamento a que ainda estou sujeito, tenho de o fazer por esta via, mas, se o comportamento político que tenho tido nesta grave crise nacional algum respeito lhe merece, espero que pondere com o seu sentido da responsabilidade este meu apelo".

A decisão sobre o fim ou não das aulas presenciais nas próximas semanas deverá ser decidido em breve, de acordo com indicações deixadas pelo Presidente da República. Em resposta a um aluno no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o tema do e​​ncerramento das escolas "é uma questão que se vai colocar entre hoje e amanhã", de acordo com a TSF.

O chefe de Estado acrescentou que o tema não foi debatido "antes porque o primeiro-ministro não está em território português". António Costa está em Bruxelas, onde discursou esta manhã perante o Parlamento Europeu para apresentar as prioridades da presidência portuguesa da UE. Reconheceu depois em Bruxelas que "os números de hoje, como é sabido, são particularmente dramáticos e demonstrativos da gravidade da situação que existe no país", segundo a Lusa.

O chefe de governo insistiu ainda que não se deve "tomar decisões conforme as pressões", quando questionado sobre o eventual encerramento das escolas. "Obviamente, é cedo para tirar conclusões finais sobre as medidas" tomadas pelo Governo na semana passada, "porque é sabido que entre o momento em que se toma as medidas e elas produzem efeito há pelo menos duas semanas de demora", disse António Costa.

O boletim da Direção-Geral de Saúde​​ desta quarta-feira, dia 20 (dados referentes ao dia de ontem), dá conta de mais 219 óbitos por covid-19, batendo mais um recorde absoluto pelo segundo dia consecutivo, com o número de casos confirmados do novo coronavírus a também chegar a novo máximo com um aumentou 14 647. Desde início da pandemia registam-se 9465 óbitos por covid-19.