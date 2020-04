Rui Rio propõe “lucro zero” para a banca em 2020 e 2021

O líder do PSD quer impedir que os bancos ganhem com a crise da pandemia do novo coronavírus e propõe que tenham “lucros zero” este ano e o próximo.

“A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Isto é absolutamente claro. Aquilo que tem de ser o objetivo da banca tem de ser um lucro zero no exercício de 2020 e no exercício de 2021”, afirmou Rui Rio no debate parlamentar sobre o decreto presidencial do estado de emergência.

“A banca deve muito a todos os portugueses”, lembrou o líder social-democrata, referindo-se aos apoios dados pelo Estado durante a crise financeira de 2011-2014, afirmando que “se banca apresentar lucros avultados em 2020 e 2021, isso será uma vergonha e ingratidão para com os portugueses.”

Rui Rio sublinhou ainda que “a banca tem e vai ter um papel decisivo no que vai ser o curso dos acontecimentos em Portugal”.

Antes, o líder do PSD recordou que “tudo o que estamos a dar vai ser pago no futuro”, acrescentando que “temos que dar tudo o que é necessário, mas só o que é necessário”.

Suspender dividendos

“Chamar a banca e as grandes empresas às suas responsabilidades, desde logo as energéticas e proibir a distribuição de dividendos”, acrescentou a líder do Bloco de Esquerda.

O Banco Central Europeu e o Banco de Portugal já recomendaram aos bancos a suspensão dos dividendos.

Catarina Martins criticou por outro lado que os sindicatos e patrões não devem ser afastados da discussão das medidas.

“A solução não tem de ser suspender a obrigação constitucional de ouvir os representantes dos trabalhadores sobre normas laborais. O Governo deve encontrar um modelo expedito para manter esta auscultação”, reconhecendo que os prazos de consulta são “incompatíveis com a celeridade” das medidas a tomar.

O PCP, que anunciou a abstenção, alertou para os “abusos e arbitrariedades” nos despedimentos dos trabalhadores. “Portugal não tem de estar amarrado ao estado de emergência porque não é do estado de emergência que precisa, sublinhou o líder parlamentar comunista.

“Esperamos que os holofotes que se acenderam com o estado de emergência não encandeiem ninguém nas soluções que é preciso encontrar”, afirmou João Oliveira.

