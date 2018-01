Rui Rio vence eleições no PSD com 54,37% dos votos

O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi hoje eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido.

Rui Rio será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.

O anúncio dos resultados provisórios foi feito na sede do PSD, em Lisboa, por Jorge Pracana, membro do Conselho de Jurisdição Nacional do partido.

Rui Rio, com 22.611 votos e 54,37%, ganhou com uma vantagem de 3.637 votos sobre Pedro Santana Lopes, que recolheu 18.974 (45,63%).

Dos 70.692 militantes com quotas em dia, votaram 42.254, o que corresponde a uma taxa de participação de 59,77%. Registaram-se 440 votos em branco e 229 votos nulos.

Das 325 secções do PSD envolvidas nas eleições diretas, falta ainda apurar o resultado em 11.

Jorge Pracana elogiou a “forte mobilização” dos militantes nas eleições de diretas e informou que ia anunciar resultados provisórios.

Os resultados finais destas eleições diretas no PSD serão divulgados em 17 de janeiro no ‘site’ do partido e no jornal oficial, “Povo Livre”.

Mais de 70 mil militantes do PSD foram hoje chamados a escolher o próximo presidente social-democrata e sucessor de Pedro Passos Coelho nas eleições diretas, ganhas por Rui Rio.

Além do próximo presidente do PSD, os militantes elegeram ainda os delegados ao congresso, de 16 a 18 de fevereiro, em Lisboa, e votaram em 38 eleições locais, incluindo para a secção concelhia de Lisboa.