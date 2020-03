Russa Alrosa vende diamantes em leilão digital

A diamantífera russa Alrosa vai promover um leilão digital para a compra de diamante brutos de grande dimensão, optando por este modelo devido às dificuldades de circulação decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

“O procedimento, que substituirá temporariamente o modelo de leilão ao vivo, surge para mitigar o impacto da interrupção das vendas causadas pelas restrições de viagens por força do surto de coronavírus”, lê-se no comunicado, que dá conta que, “durante o concurso, que termina a 6 de abril, os clientes poderão ver uma digitalização a três dimensões completa de cada diamante, tendo também a oportunidade de observar e analisar todas as propriedades de cada pedra”.

O vice-presidente da empresa, Evgeny Agureev, assegurou que esta modalidade “não substituirá o modelo comercial tradicional”, mas argumenta que esta “é a solução adequada para aqueles que estão dispostos a trabalhar nas condições que o momento exige”.

A Alrosa está presente em Angola através da sua participação na Sociedade Mineira de Catoca, empresa que garante a extração de mais de 75% dos diamantes angolanos.