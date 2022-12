Rússia a postos para retomar fornecimento de gás à Europa

© EPA/FILIP SINGER

A Rússia está preparada para retomar o fornecimento de gás ao continente europeu através do gasoduto Yamal-Europa, afirmou o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak à agência noticiosa estatal Tass, citada pela Reuters.

Nas palavras do responsável, o mercado europeu "permanece relevante", uma vez que a escassez de gás persiste e Moscovo tem todas as oportunidades para retomar o fornecimento.

"Por exemplo, o gasoduto Yamal-Europa, que foi parado por razões políticas, continua por utilizar", notou Novak. Em cima da mesa está também a possibilidade de o país fornecer gás adicional através da Turquia, após a criação de um centro de distribuição.

O gasoduto em questão abastece normalmente o Ocidente, mas tem estado fora de operação desde dezembro de 2021, altura em que a Polónia se recusou a comprar à Rússia em favor do aproveitamento do gás armazenado na Alemanha, e também depois da Varsóvia ter terminado, em maio passado, o acordo com a Rússia devido à exigência de pagamento em rublos.

Em resposta à decisão daqueles países, a Gazprom "fechou a torneira" e disse também que deixaria de poder exportar gás através da Polónia, depois de Moscovo ter imposto sanções contra a empresa proprietária da secção polaca do gasoduto Yamal-Europa.

O governo russo estima ter enviado enviado, este ano, 21 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa.