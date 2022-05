Dinheiro Vivo 25 Maio, 2022 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em direto da Estação Espacial Europeia para o palco de Davos, com declarações de uma astronauta e as explicações do diretor da Agência, Josef Aschenbacher, o tema Espaço é focado em vídeo.

É assumido que a cooperação com a Rússia neste tema não deverá ser afastada.

Leia aqui mais sobre Davos: