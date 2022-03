Rússia vai emitir licenças especiais para exportação de cereais

Rússia tem ainda entre 6 milhões a 6,5 milhões de toneladas de trigo para exportar até 30 de junho © FETHI BELAID/AFP

Apesar de ter anunciado que quer proibir temporariamente as exportações de cereais, a Rússia vai continuar a fornecer licenças de exportação especiais aos comerciantes dentro da sua atual quota, com o intuito de minimizar o impacto da proibição, afirmou esta segunda-feira a vice primeira-ministra Viktoria Abramchenko, citada pela Reuters.

Com a União Europeia e a Ucrânia como principais concorrentes, a Rússia é atualmente o maior exportador mundial de trigo, estando o Egito e a Turquia entre os principais compradores.

O Ministério do Comércio da Rússia propôs a proibição da exportação de açúcar branco e açúcar bruto até 31 de agosto, assim como de trigo, centeio, cevada e milho até 30 de junho, referiu Abramchenko nas redes sociais. "A exportação de cereais dentro da quota ao abrigo de licenças individuais será permitida", disse a vice primeira-ministra, acrescentando que a proibição temporária era imperativa para garantir cereais para os consumidores domésticos.

Na semana passada, Moscovo demonstrou preocupação com o ritmo rápido das suas exportações de cereais para os países vizinhos (ex-soviéticos), com os quais partilha zonas aduaneiras livres no âmbito da União Económica Eurasiática. Os fornecimentos a esta União não estão sujeitos às quotas de exportação de cereais da Rússia nem aos impostos em vigor, segundo a Reuters.

Os preços do trigo europeu subiram esta segunda-feira, depois da agência noticiosa Interfax ter noticiado que a Rússia iria proibir as exportações de cereais até 30 de junho, citando o Ministério da Agricultura. O ministério, por sua vez, não fez qualquer menção às licenças de exportação para a Interfax e não respondeu a um pedido de comentários da Reuters, afirma a agência noticiosa.

De acordo com a Reuters, as exportações russas de trigo caíram cerca de 45% desde o início da atual época de comercialização, compreendida de julho a junho, devido a uma colheita mais pequena, taxas de exportação de cereais, e a uma quota de exportação fixada em 11 milhões de toneladas de cereais, incluindo 8 milhões de toneladas de trigo para 15 de fevereiro a 30 de junho.

A Rússia tem ainda entre 6 milhões a 6,5 milhões de toneladas de trigo para exportar até 30 de junho, disse Dmitry Rylko, chefe da consultoria agrícola da IKAR, citado pela Reuters.