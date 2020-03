Ryanair cancela todos os voos para Itália até 8 de abril

A Ryanair cancelou todos os voos de e para Itália, bem como, dentro do território italiano, até 8 de abril. A companhia aérea explica, em comunicado, que a decisão surge depois de o “Governo italiano restringir as viagens em todo o país para conter a propagação do Covid-19”.

Assim, a partir das 24:00 de 11 de março até às 24:00 de 8 abril, todos os voos domésticos da Ryanair dentro do território italiano estão cancelados. E a partir das 24:00 de 13 março até às 24.00 de 8 de abril, todos os voos internacionais de/para Itália serão cancelados. A transportadora aérea de baixo custo indica ainda que “todos os passageiros afetados pelos cancelamentos de voos foram notificados por e-mail.

Os passageiros que necessitam de regressar aos seus países poderão solicitar uma alteração gratuita para um dos voos Ryanair programados até às 24.00 de 13 de março. Os passageiros afetados poderão optar por um reembolso total ou um crédito de viagem que poderá ser utilizado nos próximos 12 meses em voos da Ryanair”.

Já esta segunda-feira, a Ryanair tinha anunciado alterações nos seus voos de e para Itália. A companhia aérea anunciou em comunicado “novos cancelamentos na sua programação de voos de/para Itália, e dentro do território italiano, devido ao bloqueio de viagens imposto pelo Governo italiano durante o passado fim-de-semana de/para a Zona Laranja no Norte de Itália”, além das restrições de voos impostas por vários países da União Europeia que restringem os voos de e para o Norte de Itália com efeito imediato.

Na semana passada, a TAP já tinha anunciado o cancelamento de mil voos. Ontem comunicou o cancelamento de mais 2500 voos, totalizando 3500 voos cancelados. A British Airways, por sua vez, anunciou o cancelamento de todos os seus voos para Itália e a Áustria proibiu a entrada de italianos no país.