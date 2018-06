Ryanair inaugura rota entre Ponta Delgada e Manchester

A Ryanair assinalou esta quinta-feira o arranque da operação aérea entre Ponta Delgada e Manchester, no Reino Unido. A ligação contará com uma frequência semanal.

Citada em comunicado, fonte oficial da Ryanair sublinha: “É com muito gosto que continuamos a aumentar a nossa rede de rotas em Ponta Delgada e a lançar novas ligações diretas que aproximam este paraíso no meio do Atlântico de milhares de turistas internacionais, permitindo-lhes a descoberta das suas paisagens e tradições”. No verão, “o nosso mapa de rotas em Ponta Delgada conta com um total de cinco destinos, introduzindo Manchester como a novidade desta época”, acrescenta.

Para assinalar o início da ligação, a companhia aérea de baixo custo anunciou saídas de Ponta Delgada, nos Açores, com preços a partir de 33,99 euros. A promoção contempla viagens entre junho e outubro. As reservas, exclusivamente online, estão disponíveis até à meia-noite de domingo, dia 10 de junho.