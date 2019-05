Sabe como se transforma vento em eletricidade?

No dia Mundial da Energia, que se celebrou esta semana a 29 de maio, a Associação Portuguesa de Energia Renováveis (APREN) sublinhou que as fontes de energia renovável foram responsáveis em Portugal pela produção de 9313 GWh de eletricidade, o equivalente a 59,2% de um mix de produção que totaliza 15730 GWh. Só a energia eólica foi responsável pela maior parte: com uma produção de eletricidade de 4583 GWh (29,1% das renováveis).

Pedro Amaral Jorge, o novo presidente da APREN, garante que até 2030 Portugal tem de instalar mais 15GW de capacidade renovável, dos quais 4 GW dizem respeito a energia eólica (sobreequipamento de mais 10 a 20%, repowering e ainda eólicas offshore, cuja tecnologia vai baixar preços e permitir novos investimentos).

Já o secretário de Estado da Energia, João Galamba, deixou recentemente um novo alerta aos produtores de energia eólica: “Sobre o vento, aprovámos uma portaria para permitir o sobreequipamento com uma tarifa garantida de 45 euros por MWh durante 15 anos. Queria só avisar que esta tarifa não se manterá durante muito tempo. Quem quiser tirar partido dela, que o faça rápido e já, porque para o ano será revista fortemente em baixa. A oportunidade de aproveitar esta tarifa é agora”. Isto para acelerar o investimento em sobreequipamento e depois passar a leilões eólicos futuros para novas centrais, explicou.

Com a energia eólica a ganhar esta nova importância no panorama nacional, o Dinheiro Vivo explica, com a ajuda da APREN, como funciona uma turbina eólica e como se gera eletricidade a partir do vento.