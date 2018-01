Sabe quais foram as profissões mais procuradas em 2017?

Programadores, responsáveis de manutenção e engenheiros de processos. Estas foram as profissões mais procuradas em 2017, segundo a Spring Professional, empresa especializada no recrutamento de quadros médios e superiores. Que destaca, ainda, a grande apetência do mercado pelos perfis de apoio à gestão. Para 2018, a empresa prevê que a procura de quadros orientados para as novas tecnologias cresça mais de 20%.

A Spring Professional é uma empresa de recrutamento e seleção especializado do grupo Adecco, presente em 26 países, na Europa e Ásia, contando com 859 consultores distribuídos por mais de 93 escritórios em todo o mundo. “É natural fazermos uma retrospetiva de 2017 e perceber que perfis foram mais procurados pelo mercado. Percebemos claramente que as funções associadas às tecnologias de informação se encontram no topo. Tem sido uma tendência registada não apenas o ano anterior, como já há algum tempo. Com estes balanços conseguimos perceber como está a evoluir o mercado, e com isso, as necessidades dos nossos clientes, que refletem as necessidades do tecido empresarial nacional”, diz Catarina Carvalho, diretora da Spring Professional, em comunicado. E acrescenta: “Para este ano, perspetivamos um crescimento superior a 20% para a procura de profissões orientadas para as novas tecnologias.”

As áreas de Recursos Humanos, com especial destaque para os perfis de Business Partners, e de atenção ao cliente, também registaram uma elevada procura em 2017. “A evolução do mercado de trabalho e o crescimento das ofertas de emprego na área tecnológica fazem parte de uma tendência natural, registada já há algum tempo, que evidencia a importância dos perfis tecnológicos no sentido de acompanharem a digitalização por parte das organizações, sejam elas de média ou de grande dimensão, com o intuito de manterem um elevado grau de competitividade, inovação e performance”, destaca, ainda, a empresa.

O ano ficou marcado, também, por um “aumento das oportunidades de emprego para as camadas mais jovens e, em particular, para jovens recém-licenciados cuja motivação e soft skills devem contribuir e acrescentar valor, no sentido de melhoria continua”.