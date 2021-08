Saco de compras amigo do Ambiente? Deco Proteste indica

Sacos de plástico © Global Imagens

A Deco Proteste, em conjunto com as suas congéneres em Espanha, Itália e Bélgica, testou nove tipos de sacos de compras para avaliar o seu ciclo de vida e como pode ser reduzir o seu impacto ambiental. E é a própria associação que admite que os resultados são surpreendentes ao concluir que, com o mesmo número de utilizações, "um saco de plástico tem uma pegada ambiental menor do que um de papel".

A pergunta de base é simples. Quantas vezes é preciso utilizar cada um dos sacos alternativos para que estes tenham menos impacto ambiental do que os tradicionais sacos de plástico? E a resposta varia entre as 101 vezes de um saco de algodão - número que sobe para 149 vezes se o algodão for biológico - e as nove vezes de um saco de papel. No caso do poliéster e do polipropileno, estas embalagens têm de ser usadas três e quatro vezes, respetivamente, para que sejam mais sustentáveis.

Mas a Deco Proteste deixa claro que não pretende, com este estudo, fomentar o uso de sacos de plástico. "Não defendemos a utilização do plástico, nem tudo é assim tão simples, defendemos sim, a máxima reutilização do tipo de saco que se escolhe. Cada consumidor, de acordo com o seu perfil, deverá fazer a sua escolha, o nosso estudo ajuda exatamente nesse ponto, a fazer uma escolha consciente", defende a Team Leader de Energia e Sustentabilidade, da Deco Proteste, Elsa Agante.

Na avaliação feitas aos diferentes tipos de sacos, tudo contou, desde os materiais utilizados na sua confeção, às tintas e corantes usados, bem como ao método de fabrico, ou seja, se foram colados ou cosidos. O recurso a materiais reciclados, biodegradáveis ou compostáveis são, também, tidos em conta, entre outros fatores, designadamente o país de fabrico.

É por isso que o uso de um saco de algodão biológico tem uma pegada ambiental maior do que um de algodão normal, porque, explica a Deco Proteste, "a completa substituição dos fertilizantes e pesticidas resulta na necessidade de aumento da área de cultivo em cerca de 30%".

Já no caso dos sacos reutilizáveis em poliéster para transportar fruta, se forem simples, bastam dez utilizações para que os seus impactos ambientais sejam inferiores face à utilização de sacos de plástico de uso único. Mas se tiverem uma fita colorida, o que implica o uso de tintas e corantes, já terão de ser utilizados 98 vezes para que o seu impacto ambiental seja inferior aos sacos de plástico. "Caso opte por um saco de algodão para a fruta, então, deverá utilizá-lo 952 vezes, ou seja, o estudo conclui que se deve evitar a compra de sacos de algodão a não ser que seja para reutilizar por vários anos", sublinha a Deco Proteste.

Se é fã dos trolley, os sacos de compras com rodas, então terá de o usar mais do que 742 vezes do que um tradicional saco de plástico. Ou seja, é a opção certa se vai às compras a pé e não usa mais sacos. Mas tenha em conta que estes têm elevados impactois ambientais, desde a produção até ao destino final.

"A regra deve sempre ser a máxima utilização e o bom senso de cada um, para que se consiga um equilíbrio entre as nossas necessidades e as do planeta", sublinha Elsa Agante.