Sacoor fecha 40 lojas em Portugal sem data de reabertura

A Sacoor Brothers decidiu encerrar temporariamente as suas 40 lojas em Portugal. Em comunicado, a marca diz que a prioridade é garantir a segurança dos colaboradores e clientes e responder “proativamente ao apelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Geral da Saúde, no sentido de contribuir para a contenção da disseminação do vírus Covid-19”.

As 40 lojas em território nacional encerram “sem data prevista de reabertura”, avança a Sacoor. A marca está presente em 19 países com 120 lojas, mas quanto a estas, a empresa adianta “que está ainda a avaliar a situação caso a caso e de acordo com a realidade de cada país”.

A loja online vai continuar ativa,”enquanto estiverem reunidas todas as condições”, ressalva a Sacoor, que acrescenta que “os serviços de apoio ao cliente foram reforçados para dar resposta a eventuais dúvidas decorrentes desta situação”.