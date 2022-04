Safe Crop apoia agricultores com seguro de colheitas

Filipe Charters de Azevedo, Rodrigo van Uden Chaves e António Quadros e Costa, os três sócios da Safe-Crop. © © João Almeida Teté

Segurar a produção, garantindo ao agricultor uma indemnização em caso de sinistro de origem meteorológica é o principal objetivo do novo Seguro de Colheitas, o primeiro da Caravela dedicado ao setor, em parceria com a Safe Crop - que já em janeiro lançara, com a Lusitânia, um seguro criado à medida para quem cultiva amendoal e olival.

O custo do prémio de seguro, apresentado na Ovibeja - a maior feira agrícola realizada anualmente pela ACOS, Associação de Agricultores do Sul - é apoiado até ao nível máximo de 70% (com comparticipação comunitária) e através da sua concretização a Safe Crop pretende diversificar as linhas de distribuição e de acompanhamento das peritagens de forma a estar mais próxima do cliente.

"Escolhemos anunciar o Seguro Colheitas na Ovibeja pois este evento é considerado um importante motor do desenvolvimento e promoção da cultura e da economia do Alentejo, tanto do ponto vista económico como social", explica Rui Machado, Diretor Técnico da Caravela Companhia de Seguros. "Por outro lado, esta feira é também um ponto de encontro para o debate e partilha das necessidades dos produtores, no qual a Caravela pretende agora dar o seu contributo significativo." "Além disso, queremos estar junto dos agricultores portugueses e apostar em soluções especializadas em cada área de negócio. Os desafios do setor agrícola, pautados por uma enorme incerteza climatérica, são por isso uma área que carece da especial atenção das seguradoras", afirma também Rui Machado, sócio da Safe Crop.

"Apenas 6% de toda a produção agrícola está abrangida por apólices de seguro, se excluirmos o setor vinícola. Esta reduzida penetração dos seguros no setor agrícola constitui uma oportunidade e um desafio", explica Filipe Charters de Azevedo, sócio da empresa e colunista do Dinheiro Vivo. "Temos de estar junto dos clientes. E queremos por isso crescer com o mercado e com a satisfação das suas necessidades. Os riscos climáticos são uma preocupação de todos os que trabalham no campo, e basta por vezes uma chuva mais forte, um granizo, ou qualquer outro evento climático para os produtores ficarem sem o trabalho e sem a fonte de receita de um ano."

A Caravela e a Safe Crop comprometem-se ainda a continuar a apostar na inovação e a aumentar a sua oferta a outras fileiras agrícolas e florestais contribuindo, assim, para a proteção do setor. "Apesar de os apoios públicos promoverem uma contratação coletiva de seguros de colheitas, a verdade é que o mercado é atomizado, por vezes com áreas muito pequenas. Temos de encontrar formas de chegar aos produtores - a todos os produtores", destaca Rodrigo Chaves, também sócio da Safe Crop. "As peritagens são também um desafio", salienta ainda Filipe Charters de Azevedo, acrescentando que esse é "o momento da verdade do serviço prestado". "A transparência e a capacidade de resolução são fundamentais e queremos ter uma postura diferenciadora também neste mercado". explica.

A Safe Crop posiciona-se como uma Agência de Subscrição: "Negociámos autonomias tarifárias sensatas, e temos uma operação baseada em modelos robustos de avaliação de risco", esclarece Charters de Azevedo. "Podemos por isso avaliar um cliente e ter uma oferta precisa em termos de risco. E queremos continuar a inovar", salienta Rodrigo Chaves. "Isto é só o princípio", termina.