A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos divulgou esta quinta-feira, em que se assinala o Dia Mundial da Poupança, o Boletim de Ofertas Comerciais de Eletricidade do 3º trimestre de 2019, que estima poupanças anuais no contrato de eletricidade até 161 euros.

Além das tarifas, os consumidores devem também escolher a potência contratada adequada mais ao seu caso particular. A redução da potência contratada pode gerar poupanças a partir de 22 euros anuais por cada escalão de potência contratada, refere a ERSE.

O documento agora publicado pelo regulador conclui que “existem poupanças significativas no mercado liberalizado de eletricidade (5,2 milhões de consumidores), comparativamente ao mercado regulado (cerca de 1 milhão de consumidores)”. A análise da ERSE, realizada com base nas ofertas disponíveis só de eletricidade e também nas ofertas duais (eletricidade e gás natural) e em três consumidores tipo, representativos do segmento residencial, resultou em poupanças anuais no contrato de eletricidade até 161 euros.

Por exemplo, para uma família com dois filhos, a oferta de eletricidade mais barata de acordo com o Boletim da ERSE é a da Muon (Plano Top), com o valor de 1061 euros por ano, muito abaixo da tarifa regulada, que se fixa nos 1126 euros anuais. Depois da Muon, as mais baratas são a Goldenergy, Endesa, Iberdrola e Galp Energia. Nas ofertas duais, para a mesma família, suege a Endesa com o valor mais em conta (1335 euros por ano), seguida da Goldenergy (1340 euros) e da Galp Energia (1379 euros), antes de chegar à tarifa regulada (1409 euros).

“Verifica-se igualmente que as poupanças possíveis no mercado liberalizado são superiores no caso de contratos duais de eletricidade e gás natural (até 204 euros por ano), quando comparados com contratos de eletricidade (até 161 euros por ano). Em termos relativos, as poupanças anuais no mercado liberalizado podem representar entre 5% a 7% face à oferta do mercado regulado.

De acordo com o mais recente Boletim de Ofertas Comerciais de Eletricidade, no 3º trimestre de 2019 existiam em Portugal 19 comercializadores com ofertas de eletricidade e seis comercializadores com ofertas duais. O simulador de preços de energia da ERSE, que compara todas as ofertas comerciais disponíveis para os consumidores de eletricidade em Baixa Tensão Normal e de gás natural em Baixa Pressão em Portugal continental, atingiu já um total de cerca de 130 mil utilizadores e de 2,4 milhões de simulações.

O inquérito realizado aos utilizadores do simulador revela que 56% encontraram preços mais baixos face ao seu contrato atual e, desses, 80% manifestaram mesmo a intenção de mudar de comercializador.

A ERSE recomenda que cada consumidor utilize um comparador de ofertas comerciais pelo menos uma vez por ano. Face ao calendário de aprovação das tarifas da ERSE, sugere-se a utilização do simulador de preços de energia da ERSE nos meses de janeiro, no caso da eletricidade e em outubro, para gás natural.