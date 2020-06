Saiba quantos casos de covid-19 há no seu concelho

São nove os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 2940, Sintra com 2020, Vila Nova de Gaia com 1605, Loures com 1512, Porto com 1414, Amadora com 1309, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, e Gondomar com 1093, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Norte regista o maior número de óbitos, 813, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 432, a região centro com 246, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com dois mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

A informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho. Dados por concelho de ocorrência, apresentados por ordem alfabética. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

Já há 1523 mortos e 37 672 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Há mais uma vítima mortal e 336 infetados – 282 são da região da Grande Lisboa – pelo novo coronavírus.

O total de casos recuperados é de 23 580. Há 435 pessoas infetadas internadas, 69 nos cuidados intensivos.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 29% dos casos, tosse em 38%, dificuldade respiratória em 11%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 355 207 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 316 188 não confirmados e 1347 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 30 289 pessoas em Portugal.