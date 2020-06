10 concelhos com mais de 1000 casos de covid-19

São 10 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 3277, Sintra com 2425, Loures com 1720, Vila Nova de Gaia com 1629, Amadora com 1546, Porto com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, Gondomar com 1093, e em Odivelas com 1039, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Norte regista o maior número de óbitos, 815, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 453, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com três mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

A informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho. Dados por concelho de ocorrência, apresentados por ordem alfabética. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

Já há 40415 infetados e 1549 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais seis mortes e 311 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 26 382. Há 436 pessoas infetadas internadas, 67 nos cuidados intensivos.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 28% dos casos, tosse em 37%, dificuldade respiratória em 10%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 371 024 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 329 085 não confirmados e 1524 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 31 113 pessoas em Portugal.