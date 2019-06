Saiba se o seu iPhone recebe a nova versão do iOS ou se fica de fora

Depois da apresentação de novas versões dos sistemas operativos, a pergunta que se coloca é: quais os equipamentos que vão receber as atualizações e quais aqueles que ficam para trás?

A Apple já revelou a lista de iPhone, iPad, computadores Mac e relógios Apple Watch que vão ser compatíveis, respetivamente, com o iOS 13, iPadOS, macOS Catalina e watchOS 6.

Antes da lista de ‘eleitos’ para receberem a nova geração de software da marca da maçã, referência rápida para os grandes ‘perdedores’ e que daqui em diante ficam confinados às versões mais antigas dos sistemas operativos: os iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus já não vão receber o iOS 13 e os iPad Air, iPad Mini 2 e iPad Mini 3 também já não transitam para o novíssimo iPadOS.

Em baixo a lista completa de equipamentos compatíveis com cada sistema operativo.

iOS 13

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

– iPhone SE

– iPod Touch (sétima geração)

iPadOS

– iPad Pro (12,9 polegadas)

– iPad Pro (11 polegadas)

– iPad Pro (10,5 polegadas)

– iPad Pro (9,7 polegadas)

– iPad (sexta geração)

– iPad (quinta geração)

– iPad mini (quinta geração)

– iPad mini 4

– iPad Air (terceira geração)

– iPad Air 2

macOS Catalina

– MacBook de 2015 e posteriores

– iMac de 2012 e posteriores

– MacBook Air de 2012 e posteriores

– iMac Pro de 2017 e posteriores

– MacBook Pro de 2012 e posteriores

– Mac Pro de 2013 e posteriores

– Mac mini de 2012 e posteriores

watchOS 6

– Apple Watch Série 1

– Apple Watch Série 2

– Apple Watch Série 3

– Apple Watch Série 4

Apesar de o sistema operativo watchOS 6 chegar a todas as versões do relógio, a Apple diz as funcionalidades disponíveis variam de equipamento para equipamento.