Salário das mulheres sobem menos 45 euros do que os dos homens

No arranque deste ano, os salários pagos em Portugal receberam um aumento médio de 118, 56 euros, revela um estudo feito pela Seresco. Segundo a empresa de processamento salarial e recursos humanos, os vencimentos cresceram especialmente em funções de topo, mas há diferenças substanciais entre os homens e as mulheres.

A disparidade de género começa logo no valor: enquanto os homens viram os seus vencimentos aumentar 138,45 euros, em média, as mulheres viram o valor médio deste aumento a ficar pelos 93,38 euros.

As primeiras conclusões desta análise aos salários médios nacionais, a partir de uma amostra de 2200 salários, mostram ainda que no caso dos homens, os aumentos salariais verificam-se em funções de direção e coordenação, o que justifica valores de valorização mais elevados; no caso das mulheres os maiores aumentos estão relacionados com áreas de vendas e customer relations.

Os maiores aumentos foram registados na indústria farmacêutica e nas TIC, já os menores estiveram relacionados com os setores dos serviços e indústria.

“Portugal está a percorrer assim, na nossa perspetiva, um caminho interessante, para se manter competitivo e acima de tudo capaz de reter talento”, lembra Rita Mourinha, responsável da Seresco, que fala num “valor significativo de aumento face ao que acontecia no passado”.