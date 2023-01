Salário dos portugueses deverá subir 4% este ano, segundo inquérito da WTW

Empregadores portugueses pretendem aumentar os seus orçamentos para suportar subidas salariais na ordem dos 4% em 2023.

Os empregadores portugueses pretendem aumentar os seus orçamentos para suportar subidas salariais na ordem dos 4% em 2023, ao mesmo tempo que procuram atrair e reter talento num contexto de inflação elevada, de acordo com as conclusões do Salary Budget Planning Report da WTW, empresa de consultoria, corretagem e soluções.

O relatório contou com a participação de 403 organizações em Portugal, concluindo que o aumento esperado nos salários para 2023 é superior ao aumento médio de 3,2% dos orçamentos salariais atribuídos em 2022.

Cerca de 51% das empresas afirmou que o seu orçamento salarial é agora mais elevado do que esperavam que seria. Como razões chave para estes aumentos, 86% dos empregadores afirmam estar preocupados com a inflação, 44% dizem estar a responder a um mercado de trabalho mais exigente, e 30% referem querer melhorar a retenção do pessoal existente.

Sandra Bento, associate director da WTW Portugal, refere que a "pressão da inflação e um mercado de trabalho competitivo estão a forçar muitos a aumentar os seus orçamentos salariais, de modo a poderem reter e atrair os melhores profissionais", afirma em comunicado.

Além disso, 17% das empresas planeiam aumentar o número de funcionários efetivos durante os próximos 12 meses. Mais de metade (52%) dos empregadores pretendem recrutar novos profissionais para funções de vendas durante o próximo ano, cerca de 44% está a contratar para funções ligadas às Tecnologias de Informação (TI), e 39% pensam recrutar mais profissionais de engenharia.

Entre as empresas portuguesas que participaram no estudo da WTW, 27% acredita que as perspetivas para os seus negócios são melhores do que haviam antecipado, enquanto 46% afirma estar de acordo com as suas expectativas.