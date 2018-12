Salário e horas extra com retenção na fonte em separado em 2019

Quando em janeiro as empresas pagarem as primeiras remunerações do ano irão fazer a retenção na fonte dos valores relativos a trabalho suplementar e ao salário de forma separada. Esta medida deverá aumentar o rendimento mensal, já que a fatura do IRS será nessa altura menor.

Um conjunto de simulações realizadas para o Dinheiro Vivo pelo Grupo Your mostra que um trabalhador que em maio deste ano tenha somado 250 euros de horas extra ao salário de mil euros reteve na fonte 166,25 euros. Em 2019, estes mesmos valores pagarão 103,75 euros de imposto.

A diferença resulta do facto de o total das remunerações deixar de ser somado para determinação da taxa de retenção na fonte (como agora sucede), passando cada parcela a pagar IRS de forma autónoma. Na prática vai aplicar-se a rendimentos de anos anteriores e aos de horas extra ou de feriados a mesma lógica que já é aplicada aos subsídios de férias e de Natal.

Independentemente do resultado mensal, como as contas finais do imposto apenas são feitas com a entrega da declaração anual, apenas nessa altura se verá se a retenção realizada resultou ou não num valor de IRS inferior ao que devia ser pago.